Miedema kan gewilde overstap maken naar Champions League-winnaar

Maandag, 10 januari 2022 om 16:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:35

Vivianne Miedema kan komende zomer onder meer kiezen voor een stap naar Barcelona en Paris Saint-Germain, zo meldt The Telegraph. De 25-jarige topspits van Arsenal beschikt over een aflopend contract, wat haar in combinatie met haar uitstekende prestaties de afgelopen tijd een zeer gewilde speelster maakt.

Bij Barcelona, de regerend houder van de Champions League, geldt Miedema zelfs als 'prioriteit' en kan ze ploeggenoot worden van Lieke Martens. In november berichtte De Telegraaf, de Nederlandse krant dus, al over serieuze belangstelling vanuit de Europese top, maar toen werden nog geen clubnamen genoemd. Ook Arsenal heeft overigens nog altijd hoop dat Miedema een nieuw contract ondertekent. De aanvaller schermt ook met belangstelling vanuit de Verenigde Staten, waar het vrouwenvoetbal populair is.

Miedema is met 85 treffers in 104 interlands de absolute recordtopscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen en rijgt ook bij Arsenal al vijf seizoenen de doelpunten aaneen. In de Women's Super League maakte ze 67 doelpunten in 63 (!) duels, meer goals dan welke speelster ook sinds de oprichting in 2011. Desondanks won de Londense club slechts twee prijzen met Miedema op de loonlijst: de landstitel in 2018/19 en de nationale beker een voetbaljaargang eerder.

Het zou een reden kunnen zijn om over te stappen naar een andere topclub, zo gaf Miedema eerder al toe. "Het is moeilijk", zei ze in december. "Ik ben altijd heel eerlijk over die dingen. Ik heb nog geen beslissing genomen. De goede start van het seizoen heeft me zeker geholpen om me beter te voelen bij de club, maar - en ik heb dit gezegd tegen de club - ik zou graag willen zien waar we naartoe gaan en wat de plannen zijn. Ik wil de Champions League winnen en ik wil landstitels winnen. Ik geloof absoluut dat Arsenal hiertoe in staat is. Ik zou graag blijven, maar als ik het gevoel heb dat de club niet de goede kant opgaat, dan zou ik helaas waarschijnlijk moeten verhuizen om ergens anders de Champions League te winnen."