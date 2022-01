Mané stort dapper Zimbabwe diep in blessuretijd letterlijk in tranen

Maandag, 10 januari 2022 om 15:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:00

Senegal heeft maandagmiddag in de absolute slotseconden een blamage voorkomen op de Afrika Cup. De favoriet voor toernooiwinst kwam tegen Zimbabwe zeer teleurstellend voor de dag en wist nauwelijks iets te creëren. Sterspeler Sadio Mané zorgde diep in blessuretijd met een rake strafschop alsnog voor de bevrijding: 1-0. Kelvin Madzongwe, de veroorzaker daarvan met een uiterst ongelukkige handsbal, was direct na het laatste fluitsignaal in tranen.

Senegal kampte in aanloop naar het openingsduel met coronaproblemen. Chelsea-doelman Édouard Mendy en Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, twee van de sterspelers, moesten om die reden afhaken. Wel trad Senegal aan met Liverpool-aanvaller Mané, terwijl er met Abdou Diallo en Idrissa Gana Gueye ook twee spelers van Paris Saint-Germain aan de aftrap verschenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het liep vanaf het startsignaal niet bij de Senegalezen, die het vooral moesten hebben van bevliegingen van Mané. De blikvanger van het elftal imponeerde in de 23ste minuut met een lange dribbel langs meerdere verdedigers, maar schoot vervolgens recht op doelman Petros Mhari. Mané schonk Gueye acht minuten voor rust een vrije schietkans, maar de middenvelder nam de bal dramatisch aan en zag Mhari ingrijpen.

De tweede helft verliep nog teleurstellender voor Senegal, dat geen enkele echte kans wist uit te spelen. Pape Abou Cissé kwam met een kopbal uit een hoekschop het dichtst bij een doelpunt, maar de verdediger zag zijn inzet naast gaan. Zimbabwe had in de slotfase zelfs kunnen winnen, als Teenage Hadebe de bal van heel dichtbij beter had ingetikt dan hij deed. Diep in blessuretijd wist Senegal alsnog de winnende treffer te forceren, toen Madzongwe de bal tegen de arm kreeg. Dat leverde een penalty op, die Mané hard binnenschoot: 1-0.