Roy Keane hakt in op zondebok: ‘Ik luister niet naar de onzin die hij uitkraamt’

Maandag, 10 januari 2022 om 15:26 • Jeroen van Poppel

Roy Keane maakt andermaal duidelijk geen fan te zijn van Harry Maguire. De uitgesproken analist kan niet zoveel met de uitlatingen van de aanvoerder van Manchester United, die zei dat zijn ploeg bij elkaar moet blijven om uit de moeilijke periode te komen. "Hoe vaak heeft hij dat nou al gezegd?", vraagt Keane zich af bij ITV.

Manchester United is er onder de nieuwe coach Ralf Rangnick niet in geslaagd het tij te keren. Een week geleden gingen the Red Devils in eigen huis verrassend onderuit tegen Wolverhampton Wanderers (0-1), waardoor nu een teleurstellende zevende plek in de Premier League wordt bezet. "We laten de fans in de steek en moeten ervoor vechten", zei Maguire, die die laatste wedstrijd overigens miste vanwege een lichte blessure.

Maguire gelooft dat zijn ploeg de weg omhoog zal inzetten. "Dit team eindigde vorig jaar als tweede. We hebben dit jaar een grotere en betere selectie, dus we moeten de juiste instelling tonen. We hebben grote spelers in het team, leiders. Ik ben het zat om mezelf te herhalen, maar het kan zo niet doorgaan. We moeten vanaf maandag een goede serie neerzetten." United speelt vanavond in de FA Cup thuis tegen Aston Villa. "We moeten allemaal een enorme verantwoordelijkheid nemen, ikzelf als aanvoerder net zoveel als iedereen. We moeten als team gaan winnen en goed spelen."

Keane, die zelf jarenlang de aanvoerdersband droeg bij United, haalt fors uit naar Maguire om die laatste uitspraken. "Ik zou niet zoveel luisteren naar wat Harry allemaal zegt", aldus de oud-middenvelder. "Ik beoordeel een speler op wat hij presteert op een voetbalveld, niet op wat voor onzin hij uitkraamt over 'we moeten bij elkaar blijven'. Beoordeel een speler op wat er op een voetbalveld gebeurt." Keane gelooft dat United zich maandagavond zal herpakken. "United presteert niet goed, maar thuis tegen Aston Villa zou je verwachten dat ze leveren en een goede prestatie neerzetten. Het is de laatste tijd niet goed genoeg geweest."

In november was Keane ook al bijzonder kritisch op Maguire, nadat de Engelsman een doelpunt tegen Albanië had gevierd met zijn handen achter zijn oren. “Als een speler zijn hand achter zijn oor legt na een doelpunt, is dat een reactie op kritiek. Ik denk dat het beschamend is. Hij is een schande geweest voor Manchester United. Nu denkt hij monden te kunnen snoeren met dit doelpunt. Beschamend”, zo luidde het snoeiharde oordeel van Keane.