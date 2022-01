Federico Chiesa moet geopereerd worden en staat lang aan de kant

Maandag, 10 januari 2022

Federico Chiesa staat voorlopig aan de kant, zo meldt zijn werkgever Juventus. De 24-jarige aanvaller liep zondag tegen AS Roma (3-4 winst) een scheur in zijn voorste kruisband op en wordt de komende dagen geopereerd. Juventus doet geen uitlatingen over de verwachte herstelduur, die normaal gesproken zes tot negen maanden bedraagt.

Het ging zondag in Rome voor Chiesa na een half uur mis toen hij aanzette voor een sprint. Er werd direct gevreesd voor een zware knieblessure, hetgeen bevestigd werd door onderzoek in een privékliniek. Juventus spreekt overigens van 'schade' aan de kruisband, maar Sky Italia weet dat het om een scheur gaat. Daarmee is het seizoen voor Chiesa voorbij en mist hij ook de cruciale play-offs om WK-kwalificatie met Italië. Het land speelt in maart eerst tegen Noord-Macedonië en zou daarna op Portugal kunnen stuiten.

Chiesa is bezig aan zijn tweede seizoen bij Juventus en geldt als een van de sterspelers. De vleugelspits was pas net terug van een spierblessure en maakte vier dagen geleden tegen Napoli (1-1) nog de belangrijke gelijkmaker. Tegen AS Roma gaf hij in de achttiende minuut de assist op Paulo Dybala voor de 1-1, maar snel daarna raakte hij dus geblesseerd. Chiesa speelde dit seizoen achttien officiële wedstrijden voor Juve, waarin hij 4 goals en 4 assists liet noteren.

Andrea Agnelli

Juventus meldt verder dat Andrea Agnelli corona heeft opgelopen. De voorzitter vertoont geen symptomen en is in zelfisolatie gegaan. Agnelli was zondag niet aanwezig bij de wedstrijd van Juventus bij AS Roma en zal ook het duel om de Supercoppa van woensdag tegen Internazionale laten schieten. Vorige week testte ook vicepresident Pavel Nedved positief.