PSV geeft Newcastle United bij voorbaat nul op het rekest

Maandag, 10 januari 2022 om 11:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:05

PSV zal Ibrahim Sangaré deze winter niet laten gaan, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandag. De 24-jarige middenvelder heeft zich door zijn goede prestaties naar verluidt in de kijker gespeeld van diverse buitenlandse clubs, waaronder het koopkrachtige Newcastle United. The Magpies hebben zich vooralsnog niet met een bod gemeld in Eindhoven.

Sangaré, die momenteel met Ivoorkust actief is op de Afrika Cup, was een vaste waarde in het elftal van Roger Schmidt voor de winterstop. De balafpakker maakte in slechts één van de vijftien wedstrijden die hij meedeed in de Eredivisie níét de negentig minuten vol. Naast dat Sangaré dit seizoen verdedigend een stuk sterker staat, draagt hij ook aanvallend steeds meer zijn steentje bij. Sangaré staat nu al op drie competitiedoelpunten; vorig seizoen stond de teller aan het eind van de rit nog op één.

Newcastle zou daarom zijn zinnen hebben gezet op de komst van Sangaré. De 27-voudig international moet de tweede aanwinst worden na Kieran Trippier afgelopen week. Hoewel de vraagprijs voor Sangaré niet bekend is, verwachten Engelse media dat hij 'niet te duur' zal zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Sven Botman. Ook de stopper van Lille OSC staat in de belangstelling van Newcastle, maar hij zou volgens The Athletic 48 miljoen moeten kosten. Sangaré speelt sinds begin vorig seizoen bij PSV, dat toen zeven miljoen euro (exclusief bonussen) voor hem neertelde. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2025 in Eindhoven.