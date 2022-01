Totale afgang in FA Cup raakt Arsenal ook diep in portemonnee

Maandag, 10 januari 2022 om 11:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:47

De verrassende uitschakeling van Arsenal in de derde ronde van de FA Cup heeft ook flinke financiële consequenties voor de club. The Gunners, die zondag geklopt werden door Nottingham Forrest (1-0), lopen meer dan vijf miljoen euro aan wedstrijdticketinkomsten mis, zo becijfert de Evening Standard.

Arsenal kwam zondag onthutsend zwak voor de dag tegen de nummer negen van de Championship en ging dankzij een laat doelpunt van Lewis Grabban met 1-0 onderuit. Daar had niemand bij de Londenaren op gerekend: seizoenkaarthouders zouden dit seizoen toegang krijgen tot de eerste twee thuiswedstrijden in de FA Cup, die er dus niet zullen komen.

Supporters hebben daardoor recht op restitutie van Arsenal, of ze kunnen het verschuldigde bedrag af laten trekken van de prijs van de seizoenkaart van volgend seizoen. Het bedrag waarop een seizoenkaarthouder recht heeft varieert, afhankelijk van de plek in het stadion, maar komt per duel gemiddeld uit rond de vijftig pond, omgerekend zestig euro. Arsenal heeft 46 duizend seizoenkaarthouders, waardoor het inkomstenverlies neerkomt op ongeveer 5,5 miljoen euro.

Arsenal wist tegen Nottingham opmerkelijk genoeg geen enkel schot op doel te lossen. Mikel Arteta leek zich na afloop dan ook te schamen. "We waren niet goed genoeg en we moeten ons daarvoor verontschuldigen", zei de manager van Arsenal, die niet wilde wijzen op de vele afwezige spelers, tegen ITV. "Ik wil geen excuses gebruiken, ik verwachtte dat het team dat ik heb neergezet het beter zou doen. Als je dat niet doet, lig je uit de beker. We hadden meer drive nodig, meer honger om tegen elke prijs een duel te winnen. We waren niet op ons niveau."