Rai Vloet is terug bij Heracles en spreekt voor het eerst over fataal ongeluk

Maandag, 10 januari 2022 om 10:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:02

Rai Vloet heeft voor de eerste keer zijn verhaal gedaan over het dodelijke auto-ongeluk waar hij in november bij betrokken was. De 26-jarige middenvelder van Heracles Almelo geeft in een openhartige video op de clubkanalen aan 'dat hij de tijd terug zou willen draaien als dat kon'. Na een afwezigheid van ruim anderhalve maand sluit Vloet vanaf vandaag weer aan bij de selectie, wat in samenspraak met de club is besloten.

"Natuurlijk ben ik in mijn hoofd iedere dag bezig met het ongeluk en de tragische gevolgen daarvan", begint Vloet zijn verhaal. "Ik zou willen dat ik de tijd terug kon draaien. Voor de getroffen familie vind ik het verschrikkelijk, ik leef enorm met ze mee. Wat het ook lastig maakt is het besef dat ik mijn leven weer langzaam kan oppakken terwijl de getroffen familie dat niet kan.” Vloet kwam weg met een bloeding en mocht het ziekenhuis alweer snel verlaten.

Daarna zocht de middenvelder direct steun bij familie, voordat hij begon te werken aan zijn rentree. "Ik heb heel veel gesprekken gevoerd met familie, met een psycholoog, met mensen van de club, vrienden, mensen die dichtbij me staan. Vervolgens ben ik weer gaan trainen met een personal trainer." Op basis van de gesprekken met de club is nu besloten dat Vloet weer mag aansluiten, zo licht technisch directeur Tim Gilissen toe.

“We vinden dat we het recht zijn beloop moeten laten. We kunnen en willen niet op de stoel van de rechter gaan zitten. We willen Rai als goed werkgever de kans geven zijn werk weer te hervatten, maar het blijft een vreselijke situatie met heel veel verdriet, vooral voor de getroffen familie. Natuurlijk is het een lastige beslissing en we snappen heel goed dat die emoties oproept, ook bij onszelf, maar het is een weloverwogen besluit." Vloet speelde zijn laatste duel voor Heracles op 5 november, uit bij aartsrivaal FC Twente (1-0).

De voormalig international van Oranje Onder 21 zat in de auto die medio november een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A4 bij Hoofddorp. Een vierjarig jongetje kwam daarbij om het leven. Bij de ademanalyse werd er alcoholgebruik vastgesteld, maar het is vanwege privacywetgeving nog onbekend of Vloet bestuurder was. Pas als de zaak voorkomt, zal openbaar worden wie de betreffende avond achter het stuur zat. Het politie-onderzoek is momenteel nog in volle gang.