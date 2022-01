Feyenoord onthult bedrag voor familie Gyan: ‘Een ongelofelijke opbrengst’

Maandag, 10 januari 2022 om 10:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:46

De donatiecampagne voor de familie van de onlangs overleden Christian Gyan heeft in totaal 147.307,90 euro opgeleverd, zo maakt Feyenoord bekend. De oud-speler van de club was al enige tijd ziek en overleed woensdag 29 december op 43-jarige leeftijd. "Feyenoord, FSV De Feijenoorder en de familie Gyan zijn zeer dankbaar voor alle donaties", laten de Rotterdammers weten.

Gyan groeide bij Feyenoord in tien jaar uit tot een publiekslieveling. Het nieuws van zijn overlijden kwam dan ook hard aan bij de club en de achterban. In samenwerking met Feyenoord is FSV De Feijenoorder daarom een crowdfundingsactie gestart, zodat supporters geld konden doneren om de familie te ondersteunen. Met het opgehaalde bedrag kunnen de nabestaanden de de uitvaartkosten betalen en het geld komt bovendien ten goede aan de zorg voor het gezin dat Gyan achterlaat.

Doneren kon vanaf oudejaarsdag en tot zondag 9 januari 19:08 uur werd massaal van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Het is vanaf nu niet meer mogelijk om te doneren. "De club en FSV De Feijenoorder benadrukken graag nog eens dat het totaalbedrag aan donaties in beheer wordt gegeven, zodat zeker is dat het geld een goede bestemming krijgt", schrijft Feyenoord.

De familie van Gyan heeft laten weten dat de uitvaart op zaterdag 22 januari in kleine, besloten kring plaatsvindt. De familie vindt het echter belangrijk dat de door Christian zo geliefde supporters, die op hun beurt ook van hem hielden, op een waardige manier afscheid van hem kunnen nemen. Daarom wordt vrijdag 21 januari de mogelijkheid geboden aan supporters om Christian nog een eer te bewijzen voor hij aan zijn laatste reis begint.

Gyan stond tien jaar onder contract in De Kuip en wist met de Rotterdamse club in 2002 de UEFA Cup te veroveren. Na zijn carrière kreeg de Ghanees, die later ook de Nederlandse nationaliteit verwierf, meerdere tegenslagen te verwerken, ook op financieel gebied. Door een forse schuldenlast, de kosten van een ernstig zieke zoon en zijn vrijgevigheid kwam hij in de financiële problemen. Epileptische aanvallen zorgden ervoor dat Gyan noodgedwongen ook moest stoppen met werken.