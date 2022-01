Stunt in België: Shinji Kagawa tekent contract en is ‘een Kanarie’

Maandag, 10 januari 2022 om 09:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:58

Shinji Kagawa gaat in België spelen voor Sint-Truiden. De club maakt maandag via de officiële kanalen de komst van de 32-jarige middenvelder wereldkundig. Kagawa wordt alweer de zevende Japanner bij de club, die sinds 2017 in Japanse handen is. “Shinji Kagawa is een kanarie”, zo staat met grote letters op de clubsite van Sint-Truiden.

“Wij zijn blij dat een speler van zo'n kaliber de rangen van de Kanaries komt versterken. Met zijn magische vaardigheden en zijn ervaring op het hoogste niveau zal Kagawa creativiteit en kalmte brengen op ons Geel-Blauw middenveld”, benadrukt de club in een communiqué. Kagawa zelf kijkt ook uit naar zijn nieuwe avontuur. “Ik wil met mijn voetbal en ervaring een bijdrage leveren en het team helpen zijn doelen te bereiken. Ik kijk ernaar uit om voor de fans en supporters te spelen. Bedankt voor jullie steun.”

Kagawa wordt gezien als een van de beste voetballers die Japan ooit heeft voortgebracht. Na twee seizoenen in het tenue van Borussia Dortmund maakte de middenvelder in de zomer van 2012 voor circa vijftien miljoen euro de overstap naar Manchester United. De samenwerking duurde twee jaar, waarin hij 56 wedstrijden speelde, de eerste Japanner werd die de Premier League won en de eerste Aziaat met een hattrick in de hoogste afdeling van Engeland.

Kagawa keerde vervolgens terug naar Dortmund, dat hooguit de helft van de eerder ontvangen transfersom betaalde. In zijn eerste drie seizoenen kwam de Japanner nog volop aan spelen toe, maar blessureleed en tactische keuzes leiden ertoe dat hij de tweede helft van 2018/19 op huurbasis naar Besiktas werd gestuurd. In de zomer van 2019 tekende hij een contract voor twee jaar met Real Zaragoza, maar het verstandshuwelijk duurde slechts iets meer dan een jaar. Een contract met PAOK Saloniki voor anderhalf jaar werd vorige maand, na nog geen jaar, ook ontbonden.