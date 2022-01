José Mourinho vernietigt eigen spelers na afgang: ‘Als je in de shit zit...’

Maandag, 10 januari 2022 om 00:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:20

Trainer José Mourinho heeft zondagavond hard uitgehaald naar zijn eigen spelers. In het Serie A-duel met Juventus gaf AS Roma een 3-1 voorsprong in een tijdsbestek van zeven speelminuten volledig uit handen: 3-4. “Als je in de shit zit, moet je opstaan en karakter tonen. Maar spelers in deze kleedkamer zijn te zwak en te lief”, foeterde Mourinho keihard voor de camera van DAZN na afloop van de wedstrijd.

De Romeinen stonden na zeventig minuten spelen op een 3-1 voorsprong en er leek geen vuiltje aan de lucht. Het team van de geschorste Massimiliano Allegri zette het duel vervolgens via Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski en Mattia De Sciglio volledig op de kop: 3-4. Een handsbal van Matthijs de Ligt, die rood kreeg, leek alsnog roet in het eten te gooien voor Juventus, maar de strafschop van Lorenzo Pellegrini werd gestopt door doelman Wojciech Szczesny. Mourinho was woest na en nam zijn spelersgroep bepaald niet in bescherming.

JUVENTUS KOMT OP VOORSPRONG! ?? Van 3-1 naar 3-4 in 7 minuten (??), wat een wedstrijd is dit ?? De Sciglio is de gevierde man, 3-4! ??#ZiggoSport #SerieA #RomaJuve pic.twitter.com/14mnnmv2KD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 9, 2022

“Wat er gebeurd is?”, reageerde Mourinho. “Helaas heb ik het recht om kritiek te leveren. Ik wil het niet doen, maar ik doe het wel. Ik heb de spelers al gezegd: als de wedstrijd in de zeventigste minuut was geëindigd, was het buitengewoon geweest. Maar helaas kregen we een mentale breakdown, en met name de 3-2 maakte me woest. Een team met een sterke mentaliteit heeft normaal geen problemen bij een 3-2 stand. Wat is het probleem? Voor mij is er geen probleem, maar voor de spelers wel. En op dat moment kwamen daar de psychologische kwetsbaarheid, de angsten, misschien zelfs de complexen naar voren. Als je in de shit zit, moet je opstaan en je karakter tonen. Maar spelers in deze kleedkamer zijn te zwak en te lief.”

“Het heeft ook met onze talenten te maken: we hebben spelers die zich kunnen verbeteren", vervolgt Mourinho. "Het ontbreekt de ploeg echter aan kracht. Zelfs onder de basisspelers is er een gebrek aan persoonlijkheid, een gebrek aan spelers die weten hoe ze met emoties en de wedstrijd om moeten omgaan." Mourinho verwacht overigens dat de gewenste ‘mentale versterking’ ergens komende week zal worden aangetrokken van buitenaf. “Een middenvelder met een ander profiel: fysieker, met meer karakter en iemand die bereid is verantwoordelijkheid te nemen.”