Garry Rodrigues speelt belangrijke rol bij zege Kaapverdië

Zondag, 9 januari 2022 om 23:00 • Mart van Mourik

Kaapverdië is de Afrika Cup begonnen met een zege. In Groep A was de ploeg van bondscoach Pedro Leitao Brito met 0-1 te sterk voor Ethiopië dankzij een treffer van Julio Tavares. Garry Rodrigues verzorgde de assist. Het was voor het eerst in negen jaar dat Kaapverdië een wedstrijd won op het eindtoernooi. Het andere duel in de poule ging tussen gastland Kameroen en Burkina Faso eindigde in een 2-1 overwinning voor de ploeg van doelman André Onana en consorten.

Kaapverdië trad aan met een drie spelers die geboren zijn in Rotterdam. Rodrigues, Jamiro Monteiro en Jeffry Fortes kregen alle drie een basisplek in het eerste groepsduel van de Afrika Cup. Het land kwam al in de vroeg in de wedstrijd op rozen, daar Yared Bayeh van Ethiopië met een rode kaart van het veld werd gestuurd. In eerste instantie vond arbiter Helder Martins de Carvalho dat een gele prent volstond, maar na het bekijken van de videobeelden bleek de overtreding te zwaar.

In de 42ste minuut kwam Rodrigues, die gedurende een groot deel van de eerste helft al actief was rond de vijandige zestien, met een cruciale bal. Hij speelde het leer, na een voorzet vanaf de linkerkant, door richting Tavares, die van dichtbij binnenknikte: 0-1. In het tweede bedrijf kreeg Kenny Rocha Santos een goede kans de score te verdubbelen, maar hij stuitte op doelman Teklemariam Shanko. Aan de overzijde werden enkele speldenprikjes uitgedeeld; het ontbrak Ethiopië echter aan nauwkeurigheid en fortuin in de afronding. Het scorebord kwam niet meer in beweging. Donderdag komt Kaapverdië in actie tegen Burkina Faso, terwijl Ethiopië het dan opneemt tegen Kameroen.