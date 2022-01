Goal vanaf middellijn, afgekeurde treffers en rood bij Spaans voetbalgevecht

Zondag, 9 januari 2022 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:08

Villarreal en Atlético Madrid hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. Het duel in Estadio de la Cerámica was vanaf de eerste speelminuut een waar spektakelstuk, dat uiteindelijk eindigde in een 2-2 gelijkspel. Het doelpunt van de avond kwam op naam van Ángel Correa, die vanaf de middellijn wist te scoren. Villarrreal staat na afloop van de twintigste speelronde in LaLiga op de achtste positie; los Colchoneros bezetten de vierde plek op de ranglijst.

Simeone moest noodgedwongen een zwaargehavend elftal het veld insturen. Antoine Griezmann liep in het gewonnen bekerduel met Rayo Majadahonda (0-5) een spierblessure op en is zeker drie weken uit de roulatie, terwijl Luis Suárez geschorst was na zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Het spitsenduo werd zodoende gevormd door Matheus Cunha en Correa. Bij Villarreal ontbrak Arnaut Danjuma, die nog altijd kampt met knieklachten. Hoewel Villarreal de eerste helft domineerde, kwam Atlético in de tiende speelminuut op waanzinnige wijze op voorsprong.

In de opbouw ter hoogte van de middencirkel leverde Dani Parejo de bal in bij Correa. De spits zag doelman Gerónimo Rulli ver voor zijn goal staan, en haalde met een loepzuiver schot ineens uit: 0-1. Vijf minuten later kwam Villarreal met een tegenstoot. Moi Gómez bezorgde een voorzet bij Alberto Moreno, die zijn inzet op de paal zag belanden. Aan de overzijde dacht Correa vervolgens de voorsprong te verdubbelen, maar de Argentijn scoorde vanuit buitenspelpositie: treffer afgekeurd. Ook een doelpunt van de thuisploeg werd twee minuten later afgekeurd na een bizarre aanloop.

Na een handsbal in het zestienmetergebied van Thomas Lemar legde arbiter Javier Alberola de bal op de stip. Doelman Jan Oblak pareerde de inzet van Gerard Moreno, maar uit de rebound dacht Parejo alsnog te scoren. De middenvelder maakte echter hands bij de aanname en het doelpunt werd ongeldig verklaard. Na een klein half uur spelen bleef de gelijkmaker wel staan. Oblak had de bal niet klemvast toen Parejo vanaf de rechterkant van het veld de bal indraaide. Pau Torres reageerde zeer alert en tikte van dichtbij de 1-1 binnen. In het tweede bedrijf kwam Villarreal zelfs op voorsprong.

Wat een taferelen! ??

? Hands Lemar, penalty

? Oblak stopt de pingel

? Parejo maakt de rebound

? De VAR grijpt in... Alles voor een heerlijke Match of the Day! ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealAtleti pic.twitter.com/ggDiLGAwsy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 9, 2022

Gerard Moreno had een uitstekende steekpass in huis op Alberto Moreno. Oog in oog met Oblak bleef hij ijzig kalm en zette de aanvaller zijn ploeg via de voet van de doelman op 2-1. Halverwege de tweede helft kwam Atlético terug dankzij een blunder van Rulli. De sluitpost dook ongelukkig over de bal heen na een schot van randje zestien van Geoffrey Kondogbia: 2-2. In de slotfase werd laatstgenoemde overigens nog naar de kant gestuurd. De middenvelder pakte met zijn overtreding op Yéremi Pino zijn tweede gele kaart en mocht vroegtijdig gaan douchen.