Internazionale wint voor de achtste keer op rij en herovert koppositie

Zondag, 9 januari 2022 om 22:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:47

Internazionale heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van Simone Inzaghi was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Lazio door treffers van Alessandro Bastoni en Milan Skriniar. Het betekende de twaalfde wedstrijd op rij in de competitie waarin de Milanezen zonder nederlaag bleven. Inter herovert door de zege de koppositie en heeft nu een punt meer dan AC Milan (49 tegenover 48). Bovendien speelde de formatie van Inzaghi een wedstrijd minder.

Inzaghi had een basisplek ingeruimd voor Denzel Dumfries, de als wingback aan de rechterkant de voorkeur kreeg boven Matteo Darmian. In het hart van de driemansverdediging stond Stefan de Vrij geposteerd. De eerste grote kans van de wedstrijd werd genoteerd na een kwartier spelen. Nicolò Barella produceerde een bekeken voorzet richting de tweede paal, waar Ivan Perisic rakelings over kopte. Twee minuten later dacht Inter de score alsnog te openen. Alexis Sánchez nam de bal aan met zijn rug naar het vijandige doel en gaf het leer mee aan Lautaro Martínez, die de linkerbenedenhoek vond. Laatstgenoemde stond echter net buitenspel en de treffer werd afgekeurd.

In de 29ste speelminuut kwam Martínez opnieuw dicht bij het openingsdoelpunt. Op aangeven van Dumfries had hij een acrobatische volley in huis, maar doelman Thomas Strakosha verwerkte de harde inzet tot een corner. Uit de hoekschop van Sánchez was het wél raak. De afvallende bal belandde op de rand van de zestien voor de voeten van Bastoni, die met een bekeken poging het leer in de benedenhoek plaatste: 1-0. Vijf minuten later kwam Lazio echter al langszij. Danilo Cataldi verstuurde een dieptebal vanaf de middellijn. Daarmee bracht hij zowel De Vrij als Samir Handanovic in de problemen, waardoor Ciro Immobile kon profiteren. De spits legde de bal in een leeg doel: 1-1.

In de tweede helft was het met name Inter dat de klok sloeg. Een vrije trap van Sánchez kon maar net uit de bovenhoek worden geplukt door Strakosha, waarna de doelman van Lazio ook op een inzet van Dumfries een prima reactie in huis had. De rechtsback dook plots gevaarlijk op voor het doel, maar kreeg zijn schoen niet voldoende tegen de bal. Twee minuten later volgde de voorsprong alsnog. Na een afgemeten voorzet van Bastoni kopte Skriniar snoeihard raak via de onderkant van de lat. Immobile dacht Lazio niet veel later alsnog een punt te bezorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.