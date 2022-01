Simons maakt eerste minuten van het seizoen in aantrekkelijke topper

Zondag, 9 januari 2022 om 22:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:51

Paris Saint-Germain en Olympique Lyon hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden in een aantrekkelijke topper: 1-1. De ploeg van Peter Bosz nam in de eerste helft de leiding, maar moest toezien hoe invaller Thilo Kehrer de stand een kwartier voor tijd gelijk trok. Georginio Wijnaldum begon in de basis en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Xavi Simons kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen en tekende daarmee voor zijn tweede competitiewedstrijd in het shirt van de Franse grootmacht. Afgelopen seizoen maakte de Nederlander zijn debuut in de competitiewedstrijd tegen RC Strasbourg.

Olympique Lyon - Paris Saint-Germain 1-1

PSG reisde met een zwaar gehavende ploeg af naar Lyon en moest het onder meer doen zonder Lionel Messi, Ángel Di María, Julian Draxler en Gianluigi Donnarumma. Keylor Navas verdedigde om die reden het doel, terwijl ook Georginio Wijnaldum aan de aftrap verscheen. Het was de ploeg van Bosz die voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde. Houssem Aouar probeerde het na een actie vanaf de linkerkant in de korte hoek, maar vond Navas op zijn weg. Vijf minuten later was het wel raak, toen Lucas Paquetá vrij voor de Costa Ricaanse goalie werd gezet door Bruno Guimarães en de bal feillos in de linkerhoek schoot.

De bezoekers hadden in de eerste helft het betere van het spel, maar wisten dit niet uit te drukken in de score. Een schot van Marquinhos werd net over het doel getikt door Anthony Lopes en Kylian Mbappé raakte met een geplaatst schot de buitenkant van de rechterpaal. In de tweede helft had Lyon de organisatie beter staan en werd het voor de eerste keer gevaarlijk via Emerson Palmieri. De verdediger plaatste de bal echter rakelings naast de rechterpaal. Ook Moussa Dembélé had een tweede treffer op zijn schoen, maar hij stuitte oog in oog met Navas op de doelman van PSG.

Pochettino bracht twintig minuten voor tijd onder meer Xavi Simons binnen de lijnen, maar zag hoe Georginio Wijnaldum bijna de 2-0 inleidde. De middenvelder verspeelde de bal aan Maxence Caqueret, waarna de ingevallen Rayan Cherki in het zijnet schoot. Aan de andere kant was Thilo Kehrer wel trefzeker. De invaller werkte een ogenschijnlijk houdbaar schot achter doelman Lopes nadat een poging van Simons om open te draaien mislukte: 1-1. De ploeg van Pochettino drukte vervolgens door en was via Mbappé dichtbij de voorsprong, maar de Fransman raakte opnieuw de buitenkant van de paal uit een vrije trap.

FC Nantes - AS Monaco 0-0

Bij de bezoekers zat Philippe Clément voor het eerst op de bank. De van Club Brugge overgekomen oefenmeester zag hoe zijn ploeg de eerste kans van de wedstrijd kreeg, maar die was niet besteed aan Sofiane Diop. Ook Nantes kreeg kansen om de score te openen, maar onder meer Ludovic Blas en Pedro Chirivella waren ongelukkig in de afronding. Het laatste wapenfeit kwam van de voet van de ingevallen Myron Boadu. De centrumspits, die twintig minuten voor tijd in het veld kwam voor Kevin Volland, zag zijn schot echter langs de rechterpaal gaan. Monaco behoudt door de remise een punt voorsprong op Nantes en staat zevende met 30 punten uit 20 wedstrijden.