Anwar El Ghazi wordt genoemd in ruildeal Aston Villa: ‘Next week is key’

Zondag, 9 januari 2022 om 21:26 • Mart van Mourik

De naam van Anwar El Ghazi is gevallen tijdens gesprekken tussen Aston Villa en Everton, weet Fabrizio Romano. De transfermarktexpert schrijft zondagavond op Twitter dat the Villans spreken met de club uit Liverpool over Lucas Digne. Tijdens het gesprek komt naar voren dat Villa de Nederlandse vleugelaanvaller wil inzetten als onderdeel van een ruildeal, maar vooralsnog lijkt Everton daar niet aan mee te willen werken.

Romano weet dat Villa ‘al dagen’ aan het werk is om Digne los te weken bij the Toffees. De club, waar manager Steven Gerrard aan het roer staat, zou al enige tijd op pole position liggen om de Fransman in te lijven. Van een akkoord tussen beide clubs over een transfer is overigens nog geen sprake. De Italiaanse journalist meldt eveneens dat Villa eraan heeft gedacht om El Ghazi toe te voegen aan de deal, maar Everton lijkt alleen geïnteresseerd te zijn in geld. “Next week will be key”, besluit Romano met een cliffhanger.

Aston Villa have been working for days to sign Lucas Digne. They've always been frontrunners - Chelsea out of the race ???? #AVFC



Talks on, not 100% agreed yet between clubs. El Ghazi also been discussed - nothing agreed on this point as Everton want cash. Next week will be key. pic.twitter.com/4AHBRXiYal — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2022

Afgelopen voetbaljaargang kwam El Ghazi in 28 Premier League-optredens tot 10 doelpunten. De vleugelaanvaller zat eveneens in de EK-voorselectie van Oranje, maar overleefde de schifting uiteindelijk niet. Het huidige seizoen verloopt onfortuinlijker voor El Ghazi, die pas in negen competitiewedstrijden in totaal slechts 383 minuten mocht maken. In die duels kwam de voormalig Ajacied eenmaal tot scoren en verzorgde hij een assist.