De Ligt met de schrik vrij na rode kaart in krankzinnige comeback met 7 goals

Zondag, 9 januari 2022 om 20:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:35

Juventus en AS Roma hebben zondagavond voor een waar spektakelstuk gezorgd in de Serie A. De Romeinen stonden na zeventig minuten spelen op een 3-1 voorsprong, maar moesten toezien hoe de ploeg van de geschorste Massimiliano Allegri het duel vervolgens in een tijdsbestek van zeven minuten volledig op zijn kop zette: 3-4. Een handsbal van Matthijs de Ligt leek alsnog roet in het eten te gooien voor Juventus, maar de strafschop van Lorenzo Pellegrini werd gestopt door Wojciech Szczesny. De Ligt ontving bij het bewuste moment wel een rode kaart.

Juventus moest het in Rome dus stellen zonder Allegri, die na zijn beledigende opmerkingen tegen richting Simone Sozza aan het einde van het 1-1-gelijkspel tegen Napoli één duel werd geschorst. Assistent-trainer Marco Landucci zag hoe zijn ploeg na tien minuten op achterstand kwam, toen Tammy Abraham raak kopte uit een hoekschop van Jordan Veretout. Het was voor het eerst dat de spits in twee opeenvolgende wedstrijden wist te scoren in de Serie A, nadat hij midweeks ook tegen AC Milan het net wist te vinden. Paulo Dybala maakte aan de Romeinse feestvreugde echter al snel een einde, toen hij vijf minuten later controleerde op de rand van de zestien en met een geplaatst schot de linkerhoek vond: 1-1.

Het bleek een voorteken voor een waanzinnige tweede helft, waarin Roma voor de tweede keer de leiding greep. Na drie minuten in de tweede helft legde Henrikh Mkhitaryan aan van zo'n twintig meter van het doel. Het schot van de middenvelder werd getoucheerd door Mattia De Sciglio, waarna de bal over de kansloze Szczesny viel. Vijf minuten later leek de thuisploeg het duel in het slot te gooien. Na een overtreding van De Ligt, die een overtreding beging bij een poging de bal te heroveren, schoot Lorenzo Pellegrini een vrije trap van ruim twintig meter op voortreffelijke wijze in de linkerbovenhoek. Juventus leek op dat moment geslagen, maar knokte zich in zeven minuten tijd terug in het duel.

De aansluitingstreffer kwam van het hoofd van Manuel Locatelli. De middenvelder werd gevonden door de even daarvoor ingevallen Morata en vond met een knappe kopstoot de linkerhoek. Dejan Kulusevski tekende twee minuten later uit een rebound voor de gelijkmaker, maar zijn treffer werd afgekeurd door scheidsrechter Davide Massa. Na tussenkomst van de videoscheidsrechter werd de treffer alsnog goedgekeurd. Alsof het feest daarmee nog niet compleet was voor Juventus, bezorgde De Sciglio de bezoekers een kwartier voor tijd de volle buit. De verdediger schoot raak in de korte hoek na een handig wippertje van Weston McKennie.

Even leek AS Roma alsnog een punt aan het duel over te houden, toen Abraham een schot geblokt zag worden door De Ligt. De centrale verdediger deed dat met de elleboog en zag hoe Massa na tussenkomst van de videoscheidsrechter naar de stip wees. Bovendien werd de Nederlander met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Pellegrini nam plaats achter de bal voor zijn tweede van de avond, maar zag zijn slecht ingeschoten strafschop gepakt worden door Szczesny. Ook de rebound was niet besteed aan de aanvoerder van Roma, waardoor Juventus de vijfde plek steviger in handen heeft genomen.