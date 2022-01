Topscheidsrechter houdt mentale klachten over na uitlatingen Bellingham

Felix Zwayer heeft de scheidsrechtersfluit voorlopig opgeborgen. De Duitse arbiter, die onlangs stevige kritiek kreeg te verduren van Jude Bellingham en Erling Braut Haaland, wil volgens scheidsrechtersbaas Lutz Michael Fröhlich 'mentaal tot zichzelf komen'. Zwayer heeft daarom een vakantie voor zichzelf ingelast. Het is nog niet bekend wanneer de leidsman weer terugkeert op de (inter-)nationale velden.

"Zwayer heeft vakantie genomen na zijn laatste internationale wedstrijd (Real Sociedad - PSV op 9 december red.)", zei Fröhlich in gesprek met BILD. "Op dit moment is hij niet actief als scheidsrechter. Dat heeft hij zelf bepaald. Hij wil mentaal tot zichzelf komen en nadenken over de gebeurtenissen na de wedstrijd in Dortmund." Zwayer kwam onder vuur te liggen door diverse controversiële beslissingen tijdens Borussia Dortmund - Bayern München, afgelopen december (2-3). De arbiter gaf onder meer een discutabele penalty, waarmee Bayern de zege over de streep trok.

Bellingham was woedend over de beslissing. "Wat verwacht je anders, als je de grootste wedstrijd van Duitsland geeft aan iemand die eerder aan matchfixing deed?", reageerde de middenvelder voor de camera van Viaplay. Bellingham doelde met zijn uitspraken op een matchfixingzaak uit 2005 waar Zwayer bij betrokken was. Hij nam als assistent-scheidsrechter driehonderd euro aan steekpenningen aan, maar gaf dit al snel aan bij de Duitse voetbalbond. Zwayer werd daarop voor zes maanden geschorst.

De zaak van Bellingham kreeg veel aandacht in binnen- en buitenland en leverde de Engelsman onder meer een geldboete op van 40.000 euro. De Duitse scheidsrechtersbond besloot daarop om Zwayer voorlopig geen wedstrijden van Dortmund meer te laten leiden. "Naar mijn mening is het ten opzichte van alle partijen onverantwoord om snel weer met elkaar te maken te krijgen", liet Fröhlich eind december weten in gesprek met Kicker. "Het zou goed zijn om er wat tijd overheen te laten gaan." Zwayer heeft nu dus zelf besloten om zich de komende tijd van álle wedstrijden te onthouden. De scheidsrechtersbond liet weten dat hij 'tot nader orde' met vakantie zou zijn.