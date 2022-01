Besiktas verzuimt reuzenstap te zetten met gelijkspel bij nummer voorlaatst

Zondag, 9 januari 2022 om 18:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:02

Besiktas heeft zondagavond dure punten verspeeld in de Süper Lig. De ploeg van trainer Önder Karaveli kwam op bezoek bij Rizespor via Michy Batshuayi en Emirhan Ilkhan tot tweemaal toe op voorsprong, maar zag hoe Joel Pohjanpalo de nummer voorlaatst met twee treffers een punt bezorgde: 2-2. Besiktas verzuimt door de puntendeling een flinke stap te zetten op de ranglijst en blijft steken op 9e plek met 29 punten uit 20 duels.

Besiktas wist voorafgaand aan het duel met Rizespor dat het bij een overwinning zou stijgen van de tiende naar de zesde plek. De bezoekers kwamen ook sterker uit de startblokken en zorgden via Batshuayi voor het eerste gevaar van de wedstrijd. De spits legde na twee minuten vanuit kansrijke positie aan voor een schot in de linkerbovenhoek, maar moest toezien hoe Gökhan Akkan zijn doel schoon hield. Vijf minuten later was ook Ilkhan ongelukkig in de afronding. De middenvelder zag zijn kopbal van een meter of vijf op de lat belanden.

Halverwege de eerste helft kwam Besiktas alsnog op voorsprong. Scheidsrechter Alper Ulusoy liet in eerste instantie doorspelen, maar werd door de videoscheidsrechter gewezen op een handsbal van een Rizespor-verdediger, waarna Batshuayi geen fout maakte vanaf elf meter: 0-1. Besiktas drukte door in die fase van de wedstrijd op jacht naar een ruimere voorsprong, maar zag hoe Pohjanpalo de score bijna gelijk trok. De centrumspits zocht de linkerhoek, maar vond Ersin Destanoglu op zijn weg. Tien minuten na rust was de Fin wel trefzeker. Uit een vrije trap kreeg hij de bal wat gelukkig voor de voeten, waarna hij Destanoglu kansloos liet: 1-1.

Heel lang kon Rizespor niet genieten van de voorsprong, daar Ilkhan Besiktas vijf minuten later weer op voorsprong zette. Op aangeven van Güven Yalcin schoot hij ineens raak in het dak van het doel. Het slotakkoord kwam echter van Pohjanpalo, die de bal in twee instanties in het doel werkte. Beide ploegen eindigden met tien man. Namens de thuisploeg kon Gökhan Gönül inrukken met een indirecte rode kaart, waarna ook Francisco Montero twee keer geel zag.