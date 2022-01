Zeperd Onana wordt Kameroen niet fataal bij opening Afrika Cup

Zondag, 9 januari 2022 om 18:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:03

Kameroen heeft de Afrika Cup zondagavond met een overwinning afgetrapt. In Groep A zetten de Ontembare Leeuwen Burkina Faso in een vermakelijke wedstrijd met 2-1 opzij. Doelman André Onana greep lelijk mis bij de openingstreffer van Gustavo Sangaré, maar zag Vincent Aboubakar zijn fout herstellen door twee strafschoppen raak te schieten.

Kameroen begon als grote favoriet voor het eerste duel van het toernooi. Het land leek die rol meteen waar te gaan maken. Fai Collins stoomde vlak na het eerste fluitsignaal direct op richting het strafschopgebied, maar werd met een overtreding een halt toegeroepen door Steeve Yago. Ook Moumi Ngalameu en Aboubakar doken in het eerste kwartier enkele keren gevaarlijk voor Hervé Koffi;Onana hoefde aan de overkant slechts één keer in actie te komen bij een uitbraak van Cyrille Bayala. Dat Burkina Faso op voorsprong kwam, kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel. Nadat een goede kopbal van Bertrand Traoré nog van de lijn werd gehaald, kreeg de voormalig Ajacied een herkansing voor de aanval. Onana verkeek zich lelijk op zijn voorzet vanaf rechts waardoor Sangaré voor een leeg doel binnen kon volleren.

?? De eerste treffer van de #AFCON2021 is een feit! Met een assist voor Bertrand Traoré en een blunder van André Onana... #CMRBFA pic.twitter.com/lOj3hxEzmd — ESPN NL (@ESPNnl) January 9, 2022

De Kameroenezen gingen niet bij de pakken neerzitten. Meteen groepeerde de ploeg van Toni Conceicao zich weer rondom de vijandelijke zestien, wat zeven minuten voor rust eindelijk goed uitpakte. Traoré gaf André Zambo Anguissa een beuk: penalty. Aboubakar nam plaats achter de bal en bleef oog in oog met Koffi ijzig kalm: 1-1. Nog geen vijf minuten later herhaalde de geschiedenis zich. Ditmaal beging Issoufou Dayo een fout op Tolo Nouhou, en scheidsrechter Mustapha Ghorbal wees opnieuw naar de stip. Aboubakar zei 'dankjewel' en schoot zijn tweede van de middag binnen.

Toch ging Burkina Faso niet bij de pakken neerzitten. Zeven minuten na rust was Traoré dicht bij de gelijkmaker, maar zijn rond banjerende inzet werd tot tweemaal toe van de lijn gehaald. Kameroen dacht niet veel later de zege veilig te stellen. Aboubakar maakte zijn ogenschijnlijke derde, maar een - erg lange - VAR-check besloot anders. Daarna was het vuur aan beide kanten wel uitgeblust. Uitblinker Traoré probeerde het nog een aantal keer, voordat hij vijf minuten voor tijd vervangen werd door Ajacied Hassane Bandé. Gescoord werd er echter niet meer; Onana zal opgelucht ademhalen.