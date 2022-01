Sevilla verlengt uitstekende reeks en doet wat Real Madrid naliet

Zondag, 9 januari 2022 om 18:35 • Mart van Mourik

Sevilla heeft zondag een minimale zege geboekt in LaLiga. In het Ramón Sánchez-Pizjuán was de ploeg van trainer Julen Lopetegui met 1-0 te sterk voor Getafe. Rafa Mir verzorgde in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. Het duel werd bovendien gekenmerkt door drie afgekeurde treffers. Dankzij de driepunter blijft Sevilla, dat met 44 punten uit 20 wedstrijden tweede staat, koploper Real Madrid (49 uit 21) in de nek hijgen.

Lopetegui had om onduidelijke redenen geen plaatsgemaakt voor Karim Rekik in de wedstrijdselectie, terwijl Oussama Idrissi genoegen moest nemen met een plek op de bank. In de tiende speelminuut leek Mir de score al te openen namens Sevilla, maar zijn rake kopbal werd afgekeurd omdat hij zich in buitenspelpositie begaf. De tweede poging van de spits leverde wel een geldig doelpunt op. Vanaf de rechterkant van het veld produceerde Lucas Ocampos een voorzet bij de eerste paal, waar Mir de bal met de hak achter zijn standbeen langs in de korte hoek binnentikte: 0-1.

¡Qué golazo! ??

Rafa Mir doet het slim en stijlvol voor Sevilla: 1-0 tegen Getafe met de hak

In de 43ste speelminuut dacht Getafe op gelijke hoogte te komen, maar ook de Madrileense voorstedelingen zagen een treffer worden afgekeurd. Nadat Jaime Mata oog in oog met doelman Marko Dmitrovic verzuimde te scoren, deed Nemanja Maksimovic dat wel uit de rebound. Mata stond eerder in de aanval net buitenspel. Vier minuten na rust werd er een doelpunt van Sevilla ongeldig verklaard. Opnieuw begaf Mir zich in buitenspelpositie op het moment dat hij uit een voorzet van Gonzalo Montiel binnenkopte. In het restant van het bedrijf bleef Sevilla de bovenliggende partij en slaagde het onmachtige Getafe er niet meer in een doorbraak te forceren.