Kluivert en Dolberg helpen Nice aan overwinning en tweede plaats

Zondag, 9 januari 2022 om 15:22 • Rian Rosendaal

OGC Nice is voorlopig de nummer twee in Ligue 1. De ploeg van Justin Kluivert en Kasper Dolberg won zondagmiddag met ruime cijfers van middenmoter Stade Brest: 0-3. Dolberg tekende binnen het kwartier voor zijn vijfde doelpunt van dit seizoen, na fraai voorbereidend werk van Kluivert op de linkerflank. Nice staat net als nummer drie Olympique Marseille op 36 punten, maar is iets beter: +15 om +12. Marseille heeft wel een wedstrijd minder gespeeld in competitieverband.

Kluivert begon rond de middenlijn aan een solo op links en verschillende spelers van Brest konden de Nederlander niet afstoppen. De vleugelaanvaller gaf de bal vervolgens aan de vrijstaande Dolberg. De voormalig Ajax-spits bekeek zijn mogelijkheden en besloot vervolgens net buiten het strafschopgebied uit te halen. Zijn geplaatste bal in de verre hoek liet doelman Marco Bizot kansloos: 0-1. In de twintigste minuut kreeg Nice een flinke domper te verwerken, want Morgan Schneiderlin kreeg een directe rode kaart van arbiter Stéphanie Frappart na een harde tackle op het middenveld. De Fransman raakte in eerste instantie de bal, maar hij gleed ook hard door, wat ervoor zorgde dat de bezoekers met tien spelers verder moesten.

Kasper Dolberg met zijn vijfde van het seizoen! De Deense spits schiet Nice naar de 1-0 voorsprong ??Ook de assist van Justin Kluivert mag er zijn ??#ZiggoSport #SB29OGCN pic.twitter.com/75hdDHbhPb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 9, 2022

Brest probeerde na rust te profiteren van de overtalsituatie, maar dat leverde niet de zo gewenste gelijkmaker op. Tien minuten voor het einde stelde Nice orde op zaken. Amine Gouiri stuurde Andy Delort alleen op het doel van Brest af en alleen voor Bizot maakte de invaller geen fout: 0-2. Vier minuten in blessuretijd begon Gouiri op eigen veld aan een solo, die hem tot in het strafschopgebied van Brest bracht. Hij kapte nog een verdediger uit en knalde de bal vervolgens via de binnenkant van de paal binnen: 0-3.

Pablo Rosario speelde de hele wedstrijd op het middenveld, Kluivert en Dolberg werden voortijdig naar de kant gehaald. Calvin Stengs behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Nice, dat nu tien punten achter koploper Paris Saint-Germain staat. De lijstaanvoerder uit Parijs gaat zondagavond op bezoek bij Olympique Lyon.

DIRECT ROOD! ??

Morgan Schneiderlin krijgt een hele zware straf voor zijn overtreding. De middenvelder van Nice kan meteen de kleedkamer in ??



Terechte rode kaart? ??#ZiggoSport #SB29OGCN #Ligue1 pic.twitter.com/rgm61HNcaG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 9, 2022