Na Kramer klapt ook Goossens uit de school: ‘ADO speelde spelletje met mij’

Zondag, 9 januari 2022 om 14:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:11

John Goossens heeft een nare smaak overgehouden aan zijn tussentijdse vertrek bij ADO Den Haag. De 33-jarige middenvelder voelt zich niet netjes behandeld door de club uit de Keuken Kampioen Divisie, waar zijn contract op 2 januari werd ontbonden. Goossens kwam dit seizoen tot slechts 45 minuten in het shirt van ADO. Onlangs liet Michiel Kramer, inmiddels speler van RKC Waalwijk, zich al negatief uit over zijn periode in Den Haag.

"Het is beter zo, voor beide kanten", laat Goossens, die zijn conditie voorlopig op peil houdt bij Telstar, zondag weten in gesprek met Omroep West. "De afstand tussen de clubleiding en mij werd groter, dat voelde ik. Kort voor het sluiten van de transfermarkt afgelopen zomer hoorde ik dat ik mocht vertrekken. De selectie werd kleiner gemaakt en er was geen plek meer voor mij. Veel clubs hadden de selectie op orde, dus ik kon geen kant op. Het gesprek was met de directeur en verliep heel apart. Ik had het gevoel dat er een spelletje met mij werd gespeeld", aldus de routinier, die in 2018 bij ADO neerstreek.

Goossens benadrukt dat hij ADO niet bewust in een kwaad daglicht wil stellen. "Ik ben geen natrapper en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Maar hoe ik behandeld ben binnen de club is niet fair. Ik heb nog altijd een zwak voor ADO Den Haag. Heb altijd mijn stinkende best gedaan, nooit iemand in de weggelopen en ik heb altijd geprobeerd de club te helpen. Op deze manier naar de uitgang worden geduwd doet pijn", zo concludeert Goossens. Het contact met zijn voormalig ploeggenoten is ondanks alles nog steeds goed. "Nadat ik mijn vertrek had aangekondigd kreeg ik veel berichten van hen. Dat doet me goed."

Trainer Ruud Brood rept tegenover Omroep West van een 'moeilijke situatie'. "De opdracht die wij kregen vanaf het begin was saneren. Keuzes maken en de selectie verkleinen. Dat was moeilijk voor ons. John heeft het vier jaar lang fantastisch gedaan. Het perspectief dat hij hier dit seizoen had, dat was er niet. Daarnaast was hij ook een half jaar geblesseerd. Dan is het voor hem ook heel moeilijk om terug te komen in het ritme. De afspraken waren vanaf augustus vrij duidelijk. De club en John hebben - denk ik - beiden vrij volwassen gezegd dat het zo goed was", reageert de coach van de nummer vier in de Keuken Kampioen Divisie.

Kramer richtte zijn pijlen in december voornamelijk op technisch adviseur Martin Jol. "De manier waarop wij behandeld zijn, dat kun je je niet voorstellen. Het was pijnlijk en gênant. Zeg het als je van me afwilt, maar het gebeurde altijd achter mijn rug om. De clubleiding had niet in de gaten wat voor groep de oudere jongens waren. Wij hebben altijd iets extra’s gedaan en zijn als oud vuil behandeld", zo klonk het vorige maand in een uitgebreid interview met Voetbal International.

De spits raakte het plezier in het voetbal kwijt. Zowel in sportief als in financieel opzicht ging ADO een moeilijke tijd tegemoet, hetgeen volgens Kramer vooral de clubleiding valt te verwijten. “Wat er met die club is gebeurd, is gewoon de schuld van de leiding”, sprak hij klare taal. “Als je ze daarmee confronteert, zeggen ze dat dat al zo was. Martin Jol was echt lachwekkend. Als je het niet met hem eens was, dan kreeg je de wind van voren. Ze hebben de club naar de kloten geholpen.” Kramer ruilde ADO vorig jaar zomer in voor RKC.