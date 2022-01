Ibrahimovic scoort voor het eerst in 2022 maar hoofdrol is voor Hernández

Zondag, 9 januari 2022

AC Milan heeft zondag zonder al te veel moeite afgerekend met laagvlieger Venezia: 0-3. Zlatan Ibrahimovic tekende al in de tweede minuut voor zijn eerste doelpunt van 2022. Door de gemakkelijke en ruime overwinning buitenshuis heeft AC Milan in ieder gevoel voor even de koppositie overgenomen van buurman en titelconcurrent Internazionale. Het verschil is 2 punten (48 om 46), al heeft Inter wel twee duels minder gespeeld. De nummer twee speelt zondagavond op eigen veld tegen Lazio.

De bezoekers uit Milaan begonnen fel aan de uitwedstrijd tegen Venezia en al in minuut 2 werd dus de ban gebroken. Linksback Theo Hernández gaf een schitterende pass op Rafael Leão, die vanaf links het strafschopgebied indook. Zijn pass was vervolgens een prooi voor Ibrahimovic en zijn intikker op de doellijn was het startsein van een makkelijke middag voor AC Milan. De hoofdrol in de eerste helft was voor uitblinker Hernández. Zijn vrije trap na bijna een half uur spelen werd fraai over de lat getikt door Sergio Romero. Venezia mocht met een 0-1 tussenstand blijven hopen, maar kort na rust stelde AC Milan orde op zaken.

Dat is snel! ?? Theo Hernandez leidt met een geweldige pass de snelle 1-0 van Ibrahimovic in ??#ZiggoSport #SerieA #VeneziaMilan pic.twitter.com/N2OrMiWsT8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 9, 2022

In de 48ste minuut ging de ontketende Hernández weer eens mee naar voren. Rafael Leão zag de vleugelverdediger het strafschopgebied betreden en kwam met een mooie steekpass op de proppen. Hernández bleef koel en liet Romero vervolgens kansloos met een harde knal in de korte hoek: 0-2. De Franse linksback verdubbelde zijn aandeel na een uur spelen. Michael Svoboda hield zijn schot van dichtbij tegen met de hand en de centrumverdediger van Venezia mocht gelijk vertrekken met een rode kaart. Hernández mocht aanleggen en benutte de toegekende strafschop, al werd de bal richting de rechterbovenhoek nog wel aangeraakt door Romero.

Na de 0-3 zat AC Milan op rozen en trainer Stefano Pioli besloot om enkele spelers rust te geven. Rafael Leão werd vervangen door Ante Rebic en Olivier Giroud nam de spitspositie over van Ibrahimovic. De nieuwe lijstaanvoerder speelde de ontmoeting met het povere Venezia rustig uit en moet nu wachten op het resultaat van Inter van zondagavond. Donderdag wacht de thuiswedstrijd tegen Genoa in de achtste finale van de Coppa Italia. Op 23 januari komt Juventus op bezoek in het San Siro en op 6 februari wacht de confrontatie met Inter.