Xavi ziet wederom speler in ziekenboeg Barcelona verdwijnen

Zondag, 9 januari 2022 om 12:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:47

Barcelona kan voorlopig niet beschikken over Eric García. De Catalaanse club meldt zondag dat uit medische tests is gebleken dat de centrale verdediger een hamstringblessure heeft opgelopen en daardoor minstens vijf weken uit de roulatie is. García viel zaterdagavond geblesseerd uit in de uitwedstrijd van Barcelona tegen Granada (1-1) en moet dus voorlopig toekijken.

García, die samen met Gerard Piqué het hart van de Barcelona-defensie vormde, werd na een uur spelen afgelost door concurrent Clément Lenglet. Het wegvallen van García is de zoveelste tegenvaller voor trainer Xavi, die al met verschillende blessuregevallen te maken heeft in het Camp Nou. Ronald Araújo liep in het bekerduel Linares Deportivo (1-2 zege) van woensdag een breuk in zijn middenhandsbeentje op en is waarschijnlijk enkele maanden uitgeschakeld hierdoor. Araújo ontbrak in oktober al drie weken vanwege een hamstringkwetsuur.

?? INJURY UPDATE Tests carried out on first-team player Eric Garcia this morning confirmed a right hamstring injury. He is likely to be sidelined for around five weeks. pic.twitter.com/k6wijwqlrR — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 9, 2022

Het is afwachten wanneer García weer inzetbaar is voor Barcelona, dat enkele belangrijke wedstrijden op het programma heeft staan voor de komende weken. Op 19 januari is Athletic Club de opponent in de achtste finale van de Copa del Rey, terwijl Atlético Madrid op 6 februari op bezoek komt in het Camp Nou. In de Europa League staat een dubbele ontmoeting met Napoli (17 en 24 februari) op de agenda.

Tegen Granada ontbraken onder meer Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Sergi Roberto, Ansu Fati en Martin Braithwaite. In de midweekse bekerontmoeting met Linares Deportivo waren Sergiño Dest, Ez Abde en Alejandro Baldé afwezig vanwege positieve coronatesten. Lenglet en Samuel Umtiti moesten passen door maagklachten.