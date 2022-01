Product uit PSV-opleiding keert na bijna drie jaar terug in Eindhoven

Zondag, 9 januari 2022 om 12:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:27

Matthias Verreth keert terug op de Nederlandse velden. De aanvallende middenvelder (23) heeft zijn contract bij Waasland-Beveren laten ontbinden en hij maakt het seizoen af bij FC Eindhoven, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie zondag wereldkundig. Verreth doorliep bijna de gehele jeugdopleiding van PSV, maar een definitieve doorbraak in de hoofdmacht bleef uit. In 2019 koos hij derhalve voor een terugkeer in zijn thuisland België.

"We zijn blij dat zo’n jongen, die normaal niet haalbaar is, kiest voor ons verhaal", jubelt Eindhoven-trainer Rob Penders. "Hij kan overal op het middenveld en in de aanval uit de voeten. Ook heeft hij in december nog gespeeld, dus we verwachten dat hij redelijk fit is." Het enthousiasme van Penders wordt gedeeld door technisch manager Marc Scheepers. "Matthias is een directe versterking voor onze selectie. Na het vertrek van Enrico Hernandéz werd de spoeling wat dun op het middenveld. Met Matthias halen we een speler in huis die op meerdere posities inzetbaar is."

???????????????? ?????????????? ???????? ??????????-???????????? ?????? ???????????? ???????????????????? De middenvelder komt over van Waasland-Beveren en heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Welkom Matthias! ??#FCEindhoven — FC Eindhoven (@FCEindhoven) January 9, 2022

Verreth meldde zich in 2007 in de jeugdopleiding van PSV en tussen 2015 en 2019 kwam de aanwinst van Eindhoven tot 81 wedstrijden namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. In 2018 liet toenmalig trainer Mark van Bommel Verreth debuteren in de hoofdmacht van PSV, in de Eredivisie en de TOTO KNVB Beker. Beveren verhuurde hem in de eerste seizoenshelft aan het Deense Kolding IF. De middenvelder wil wekelijks aan spelen toekomen en kiest daarom voor een terugkeer in Eindhoven, dat hem afgelopen zomer al in het vizier had.