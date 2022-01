Bruno Fernandes lacht om Barcelona-gerucht met cynisch bericht

Zondag, 9 januari 2022 om 11:36

De transfermarkt is weer geopend en dat betekent dat er de nodige geruchten rondgaan in de diverse buitenlandse media. Bruno Fernandes wordt door Sport in verband gebracht met een eventuele overgang richting Barcelona. De Portugese middenvelder van Manchester United is duidelijk niet gediend van dergelijke verhalen en via een post op Instagram laat Fernandes duidelijk weten dat er niets waar is van een mogelijke deal met de Catalaanse grootmacht.

"Ik dacht dat we een paar dagen geleden aan het nieuwe jaar waren begonnen, maar het lijkt erop dat het al 1 april is! Of is dit gewoon weer een staaltje slechte journalistiek?", schrijft Fernandes als reactie op een post van Sport TV Portugal, dat meldt dat de veertigvoudig international van Portugal bij Barcelona zou zijn aangeboden. Fernandes lijkt dus weinig te voelen voor een vertrek bij Manchester United, ondanks het feit dat manager Ralf Rangnick hem maandag tegen Wolverhampton Wanderers (0-1 nederlaag) slechts als wisselspeler gebruikte.

Bruno Fernandes responds to a report linking him to Barcelona: "And I thought we had changed the year a few days ago and after all we are already on April 1st ?? Or is it once again just bad journalism?" via @Icarus07_ pic.twitter.com/0pYf0oGih6 — utdreport (@utdreport) January 8, 2022

Fernandes, die tot medio 2025 vastligt bij Manchester United, werd eerder deze week door Sport genoemd als mogelijke aanwinst van Barcelona. De middenvelder komt volgens de Spaanse krant echter alleen in beeld bij trainer Xavi als een deal met Erling Braut Haaland niet mogelijk blijft te zijn. De sterspeler van Borussia Dortmund is naar verluidt topprioriteit in het Camp Nou en Fernandes wordt aangemerkt als 'plan-B'.

Manchester United legde in januari 2020 55 miljoen euro neer voor Fernandes, die twee jaar later op 45 doelpunten en 34 assists in 104 duels in alle competities staat. Met name in de eerste anderhalf jaar op Old Trafford ontving de spelmaker de nodige complimenten. Dit seizoen echter klinkt er steeds vaker kritiek op de balvaardige middenvelder. Desondanks is de verwachting dat Fernandes maandag aan de aftrap verschijnt in het FA Cup-duel van Manchester United met Aston Villa.