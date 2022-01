Thom Haye kan zo gewenste stap naar de Eredivisie maken

Zondag, 9 januari 2022 om 10:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:09

SC Heerenveen lijkt de smaak te pakken te hebben na het aantrekken van Anas Tahiri, die vrijdag werd overgenomen van Roemeense Cluj. Voetbal International meldt zondag namelijk dat de Friezen ook concrete interesse hebben in Thom Haye. De 26-jarige middenvelder, bezig aan een sterk seizoen bij NAC Breda, heeft echter meer opties in de winterse transfermarkt. Zijn huidige contract loopt door tot medio 2023.

Ferry de Haan, technisch directeur van Heerenveen, zoekt naar eventuele versterkingen voor deze transferwindow, maar ook voor na afloop van dit seizoen. De huidige nummer tien van de Eredivisie kan wel vers bloed gebruiken voor het middenveld. Over enkele maanden lopen namelijk de contracten van Siem de Jong, Rodney Kongolo en Nicolas Madsen (huurdeal) af. Met de komst van Tahiri wist de middenmoter in ieder geval al een tussentijdse aanwinst te presenteren.

Heeft Tom Haye zijn laatste wedstrijd voor NAC Breda gespeeld? "Ik denk dat ik bij veel ploegen in de Eredivisie een meerwaarde kan zijn" pic.twitter.com/nVlJWOH0kV — ESPN NL (@ESPNnl) January 9, 2022

Haye liet zich zaterdagavond na afloop van het duel tussen NAC en FC Eindhoven (0-0) al kort uit over zijn nabije toekomst. De middenvelder heeft de nodige ambities en wil graag een stap hogerop maken. "Ik denk dat ik bij veel ploegen in de Eredivisie een meerwaarde kan zijn. Ik heb van jongs af aan stappen gezet, waardoor ik het gevoel heb dat ik er klaar voor ben", zo klonk het in een interview met ESPN.

De in Amsterdam geboren Haye is bezig aan zijn tweede seizoen in het shirt van NAC en de teller staat inmiddels op 67 wedstrijden. In Nederland speelde de door Heerenveen begeerde middenvelder eerder voor AZ, Willem II en ADO Den Haag. Er was tussendoor een uitstapje naar Lecce, waar Haye het tot dertien optredens schopte. Het is nog niet bekend welke vraagprijs NAC momenteel voor hem hanteert. Heerenveen lijkt ruimte te hebben op financieel gebied, daar Joey Veerman voor zes miljoen euro overstapte naar PSV.