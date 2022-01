Debuterende en toegezongen Kjell Scherpen wil verhuurd worden

Zondag, 9 januari 2022 om 10:03 • Daniel Cabot Kerkdijk

Kjell Scherpen is op zoek naar een tijdelijke werkgever. De 21-jarige doelman maakte zaterdag in de 1-2 overwinning op West Bromwich Albion in de FA Cup zijn officiële debuut voor Brighton & Hove Albion, maar de kans op veel meer speeltijd is gering. De ex-keeper van FC Emmen en Ajax is derde doelman achter Robert Sánchez en Jason Steele.

“Toen ik naar deze club kwam raakte ik al in de eerste week geblesseerd en was ik er direct zes weken uit”, vertelde Scherpen na afloop. “Ik heb hard moeten werken en ik ben blij dat ik nu heb mogen keepen, maar het is vooral belangrijk dat ik in de aankomende maanden kan blijven spelen.” Scherpen wil dan ook verhuurd worden. “Ik ben op zoek naar een kans om ergens te gaan spelen. Het is het beste voor mij om nu zoveel mogelijk minuten te maken.”

“Ik hoop dat ik iets kan vinden en in de zomer terug kan keren met een aantal wedstrijden in de benen.” Scherpen zat in de eerste maanden van dit seizoen na zijn revalidatie of op de bank of niet eens bij de wedstrijdselectie en maakte zijn minuten in de beloftenploeg. Zaterdag kreeg Scherpen dan eindelijk de kans van manager Graham Potter.

De meegereisde fans van Brighton konden eindelijk hun lied voor Scherpen zingen, zo was duidelijk hoorbaar vanaf de tribune: Kjell Scherpen whoh-ah-oh. Kjell Scherpen whoh-ah-oh. He’s got a tiny head. His feet stick out of the bed. De Nederlander werd kort na rust gepasseerd door Callum Robinson. Jakub Moder dwong een verlenging af en daarin groeide Neal Maupay uit tot matchwinner.