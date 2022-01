Gerard Piqué reageert op omstreden tweet van Valencia: ‘Zeg het niet te hard’

Zondag, 9 januari 2022 om 09:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:49

Valencia is absoluut niet te spreken over de scheidsrechterlijke leiding van zaterdag in de 4-1 nederlaag tegen Real Madrid. De koploper van LaLiga kwam vlak voor rust op voorsprong door een rake strafschop van Karim Benzema, na een valpartij van Casemiro in een duel met Omar Alderete. In de rust van het duel publiceerde Valencia op Twitter: ‘De diefstallen in Madrid beginnen ietwat repetitief te worden’, inclusief een verwijzing naar La Casa de Papel, de Spaanse hitserie op Netflix over een overval op de Koninklijke Munt in Madrid.

De publicatie van Valencia ging viraal en ook Gerard Piqué kon het niet laten om te reageren. “Zeg het niet te hard, anders gaan ze jullie straffen”, antwoordde de verdediger van Barcelona. José Bordalás, trainer van Valencia, probeerde de term ‘diefstal’ na de 4-1 nederlaag enigszins af te zwakken. “We kunnen niet van diefstal spreken, maar we kunnen wel zeggen dat het moment de wedstrijd heeft beïnvloed. Ik snap niet hoe dit tegenwoordig nog kan gebeuren met de VAR.”

No lo digáis muy alto que os van a sancionar. ?? https://t.co/OrfQ75IUL2 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 8, 2022

“Het is geen strafschop. Ik snap dat de scheidsrechter dit kan interpreteren als een penalty, maar de VAR is er in dit soort omstandigheden om eventueel te corrigeren. Alderete won het persoonlijke duel. Casemiro is slim, liet zich vallen en de scheidsrechter floot. Dat is hoe ik het zie.” Carlo Ancelotti hield zich logischerwijs op de vlakte. “Van grote afstand leek het me vrij duidelijk, maar ik heb niet precies gezien wat er gebeurde”, reageerde de trainer van Real Madrid op zijn beurt.

“Er was contact, maar vooral door de slimmigheid van Casemiro”, zo oordeelt Marca. “Feit is dat de scheidsrechter een penalty gaf en de VAR met het protocol in de hand niet ingreep.” Real Madrid liep na rust dankzij een dubbelslag van Vinícius Júnior al snel uit naar 3-0 en daar kwam ook nog eens een tweede treffer van Benzema bij. Tussendoor verzorgde Gonçalo Guedes de eretreffer van los Che.