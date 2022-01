‘De overtreffer van alle Spaanse verwachtingen: dit zijn zeer serieuze cijfers’

Zondag, 9 januari 2022 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:02

Vinícius Júnior heeft de Spaanse pers met zijn twee doelpunten tegen Valencia (4-1 winst) voor zich gewonnen. Tot afgelopen zomer had de 21-jarige linkerspits van Real Madrid de twijfels over zijn hoge prijskaartje niet kunnen wegnemen, maar dit seizoen is hij helemaal los: "Viní overtreft alle verwachtingen", recenseert Marca na de zege van zaterdagavond.

Aan het begin van dit seizoen speelde Vinícius steraankoop Eden Hazard uit de basis bij Real en sindsdien is de Braziliaan niet meer weg te denken uit de formatie van Carlo Ancelotti. Waar de vleugelspits in zijn eerste drie seizoenen niet boven de drie (!) doelpunten uit wist te komen in een complete voetbaljaargang, staat hij nu halverwege de competitie al op twaalf. "Dit zijn zeer serieuze cijfers", aldus Marca. "De vleugelaanvaller van Real is buitengewoon. Het is duidelijk dat hij wel doelpunten in petto had en dat het hem eerder gewoon aan vertrouwen ontbrak."

2-0 Real Madrid! Vinícius!! ?? Real drukt het krachtsverschil aan het begin van de tweede helft wat duidelijker uit#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridValencia pic.twitter.com/R1n02E2GQ3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2022

De Madrileense krant weet dat de Koninklijke goud in handen heeft. "Real kan in de handen wrijven denkend aan de toekomst, terwijl Kylian Mbappé aan de horizon opdoemt", zo blikt Marca alvast vooruit op de vermeende aanstaande komst van de ster van Paris Saint-Germain naar Madrid. Ook Erling Braut Haaland wordt in de Spaanse pers nadrukkelijk aan Real gelinkt. "Karim Benzema en Vinícius Júnior hebben vanavond met beiden twee goals hun terrein afgebakend voor Mbappé en Haaland", schrijft AS, de andere Madrileense sportkrant.

Vinícius was de afgelopen periode afwezig door een coronabesmetting en maakte zaterdag tegen Valencia zijn rentree. "De terugkeer van Vinícius deed Real bloeien", schrijft AS. "Het is niet moeilijk om de heerschappij van Real dit seizoen in LaLiga te verklaren: Vinícius (12) en Benzema (17) zijn samen al goed voor 29 goals, meer dan het doelpuntentotaal van 13 complete teams in de competitie." Real staat ruim bovenaan met acht punten voorsprong op Sevilla, dat nog wel twee wedstrijden tegoed heeft. Atlético Madrid en Barcelona, normaliter de grote concurrenten, lijken op een achterstand van liefst zeventien punten inmiddels wel afgehaakt.

Zelf sprak Vinícius na de eclatante zege tegen Valencia mooie woorden over zijn werkgever. "Voor mij is het een droom om voor Real Madrid te spelen", aldus de aanvaller voor de camera van Movistar+. "Ik wil hier nog vele jaren blijven om geschiedenis te schrijven met deze club. Het vertrouwen dat ik krijg van de club is erg belangrijk voor me." Vinícius toonde zijn respect voor de club opmerkelijk genoeg ook al tijdens de wedstrijd, door over het Real Madrid-logo, dat aan de zijlijn op de grond ligt, heen te springen. Dani Alves deed een paar dagen eerder overigens iets soortgelijks bij het logo van Barcelona.

Over de wedstrijd zelf was hij eveneens tevreden. "We hebben vanaf het begin een geweldige wedstrijd gespeeld", vond Vinícius. "Ik ben erg blij met het spel van het hele team. Als we spelen zoals vandaag, zullen we winnen. Ik moet zelf blijven werken en me blijven verbeteren om geweldige dingen te doen. Ik ben altijd ambitieus en klaar om het team te helpen. Ik was blij om vandaag terug te keren in het shirt van Real en om na vier wedstrijden achter elkaar zonder treffer weer te scoren."