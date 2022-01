Rob Penders verzuimt oude liefde NAC Breda te verslaan

Zaterdag, 8 januari 2022 om 23:05 • Mart van Mourik

NAC Breda en FC Eindhoven hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. In het Rat Verlegh Stadion slaagden de Noord-Brabantse teams er niet in de ban te breken: 0-0. Het was voor Rob Penders, de trainer van Eindhoven, een wedstrijd met een speciaal randje, daar hij bijna zijn volledige carrière als voetballer actief was bij NAC. Beide teams schieten weinig op met een gelijkspel, daar de club uit Breda met 28 punten blijft steken op de negende plek van de ranglijst. De Eindhovenaren staan achtste met vier punten meer.

Bij de thuisploeg ontbraken vijf namen wegens positieve coronatests. Met name in de voorhoede was NAC verzwakt, daar topscorer Ralf Seuntjens én spitsen Mario Bilate en Ayouba Kosiah ontbraken. Het gemis van de aanvalskracht was duidelijk zichtbaar op het veld, daar het nauwelijks tot noemenswaardige kansen wist te komen. In het eerst bedrijf creëerde NAC geen enkele doelpoging, en in de tweede helft was het Pjotr Kerster die pas in de zeventigste minuut een kans kreeg maar die op onfortuinlijke wijze om zeep hielp.

Ook Eindhoven produceerde weinig op bezoek bij de streekgenoot. In het eerste bedrijf werd de ploeg van Penders overigens wel eenmaal gevaarlijk: doelman Nick Olij bracht redding op een inzet van Brian De Keersmaecker. Direct na rust kwam Charles-Andreas Brym zeer dicht bij de openingstreffer. Hij raakte echter de paal. In het restant van de tweede helft zou de ban niet meer gebroken worden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 20 13 6 1 23 45 2 Excelsior 20 13 3 4 22 42 3 FC Emmen 21 13 3 5 17 42 4 ADO Den Haag 20 14 2 4 24 38 5 Jong Ajax 20 11 4 5 13 37 6 De Graafschap 20 11 3 6 10 36 7 Roda JC Kerkrade 21 9 7 5 11 34 8 FC Eindhoven 21 9 5 7 6 32 9 NAC Breda 21 7 7 7 5 28 10 FC Den Bosch 21 8 2 11 -14 26 11 Jong PSV 20 6 5 9 -3 23 12 VVV-Venlo 20 7 2 11 -5 23 13 MVV Maastricht 21 7 2 12 -19 23 14 Jong AZ 20 6 4 10 -6 22 15 Jong FC Utrecht 20 6 4 10 -9 22 16 Telstar 20 4 8 8 -17 20 17 Helmond Sport 21 5 5 11 -13 20 18 TOP Oss 20 4 6 10 -10 18 19 Almere City FC 20 4 5 11 -10 17 20 FC Dordrecht 21 3 5 13 -25 14