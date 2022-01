Mali opgeschrikt door hartaanval Ousmane Coulibaly (32) tijdens duel

Zaterdag, 8 januari 2022 om 22:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:08

Ousmane Coulibaly heeft zaterdagavond een hartaanval gekregen. Tijdens het duel tussen zijn ploeg Al-Wakrah en Al-Rayyan in Qatar zakte de 26-voudig international van Mali op het veld in elkaar. De 32-jarige verdediger kreeg op het veld een spoedbehandeling en werd vervolgens direct afgevoerd naar het ziekenhuis.

In de 42ste minuut ging Coulibaly plotseling naar de grond in het doel. Na enkele schokkende bewegingen bleef de centrumverdediger roerloos liggen. Zijn teamgenoten schreeuwden het uit van ongeloof en sprintten, samen met de verzorgers, direct naar het slachtoffer, zo valt te zien op de schokkende beelden. Hij werd ter plekke gereanimeerd en de wedstrijd werd na het instorten van Coulibaly direct gestaakt door scheidsrechter Saoud Al-Adba.

Klik hier voor de beelden (waarschuwing: dit kan als schokkend ervaren worden).

Coulibaly werd na de behandeling op het veld direct per ambulance afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het is nog niet bekend in welke staat hij momenteel verkeert. Op het moment van de verschrikkelijke gebeurtenis keek Al-Wakra aan tegen 1-0 achterstand door een doelpunt van Shoja Khalilzadeh, die scoorde op aangeven van James Rodríguez.

Op woensdag 12 januari speelt Mali normaal gesproken tegen Tunisië in de eerste wedstrijd in Groep F van de Afrika Cup. Coulibaly werd overigens niet opgeroepen voor de nationale ploeg. Wel heeft hij reeds 26 interlands achter zijn naam. In clubverband speelde de verdediger onder meer voor Stade Brest en Panathinaikos.