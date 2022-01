Spaanse kranten prijzen ‘Zlatan de Jong’ en vernietigen ‘rampzalige’ Depay

Zaterdag, 8 januari 2022 om 22:06 • Mart van Mourik

De Spaanse kranten hebben zich voor de tweede achtereenvolgende week lovend uitgelaten over Luuk de Jong. De spits van Barcelona leek zijn ploeg met een rake kopbal op aangeven van Dani Alves de overwinning te bezorgen, maar in de negentigste minuut tekende Antonio Puertas namens Granada de gelijkmaker aan: 1-1. In de vorige speelronde van LaLiga was de treffer van de Nederlander tegen RCD Mallorca (0-1) wél beslissend. Na zijn doelpunt moest De Jong het veld ruimen voor Memphis Depay, die beduidend minder goed scoort in de Spaanse media.

In het eerste bedrijf was De Jong al uiterst actief in de zestien van Granada. In de achtste speelminuut zag hij een treffer afgekeurd worden, daar Gavi eerder in de opbouw van de aanval buitenspel had gestaan. Even later kwam de aanvaller nog dicht bij een treffer met een scorpion kick na een voorzet vanaf links én kwam De Jong in de 22ste minuut, toen hij uit balans werd gebracht na een duw in zijn rug, van dichtbij net geen schot op doel produceren. Scoren lukte wel in de 57ste minuut, toen hij uit een voorzet van Alves op karakteristieke wijze binnenknikte.

Luuk de Jong doet het alweer! ??



De Nederlandse spits zag zijn eerste goal afgekeurd worden maar de tweede telt toch echt ??#ZiggoSport #LaLiga #GranadaBarça pic.twitter.com/i7DuQkt8P0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2022

De Spaanse media zijn na afloop lovend over het ‘actieve optreden’ van de doelpuntenmaker en zien in 2022 een ‘nieuwe Luuk’. Het Catalaanse Sport heeft misschien wel de fraaiste woorden over voor De Jong, die omschreven wordt als een ‘killer’. “Hij mag dan geen groot Barcelona-profiel hebben, maar in de eerste dagen van 2022 heeft hij veel monden gesnoerd. Hij blijft de professionaliteit tonen die Xavi roemt. De Jong heeft in de laatste twee wedstrijden laten zien dat hij meer kansen verdient”, zo valt te lezen in de wedstrijdanalyse.

“Het Zwaard van Damocles blijft onverminderd boven zijn hoofd hangen, maar hij lijkt geen spanning te voelen. Sterker nog: hij oogt bevrijd”, schrijft Sport bovendien bij de individuele beoordelingen, waar Depay overigens een veeg uit de pan krijgt. “Hij keerde terug nadat hij een maand niet gespeeld had en dat was overduidelijk te merken. Hij kwam diverse keren te laat. Rampzalig, laks en lusteloos”, concludeert de krant hard. De overige Spaanse sportkranten lijken te weinig van Depay te hebben gezien om hem te beoordelen, maar uiteraard werd De Jong wel uitgebreid beschreven.

“De goal die Xavi voor een groot dilemma stelt”, kopt AS bij de video van het doelpunt van De Jong. In de beoordelingen schrijft de Madrileense krant bovendien dat het mogelijk zijn beste wedstrijd tot dusver in het shirt van Barça was. “Nu maakt hij niet alleen doelpunten, maar weet hij ook het spel te verdelen, druk te zetten en in de aanval oplossingen te vinden. Hij maakt zelfs nog een treffer, maar die werd afgekeurd. Hij ook stond op het punt nog een acrobatisch doelpunt te maken dat, een uitstapje maken, veel weg de Zweed Zlatan. Op dit niveau is de waarheid dat Xavi er goed aan zou doen om zijn vertrek te heroverwegen.”

Marca prijst met name de proactiviteit van De Jong rond de zestien en de kopkracht van de spits. “Xavi lijkt te beseffen dat hij niet zonder Luuk de Jong kan. Tenminste niet nu de meeste aanvallers uit de roulatie zijn. De Nederlander schitter niet altijd, maar het valt niet te ontkennen dat hij een ‘targetman’ is. Precies wat Barcelona nu nodig heeft. In het uur dat hij op het veld stond, was hij de scherpste man van Barça.” Mundo Deportivo ziet dat De Jong zich opnieuw heeft bewezen. Hij rechtvaardigde zijn basisplek opnieuw met wéér een onbetaalbaar doelpunt door een voorzet van Alves feilloos af te werken op 0-1.”