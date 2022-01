FC Emmen wint opnieuw en verstevigt plek drie in de KKD

Zaterdag, 8 januari 2022 om 20:50 • Mart van Mourik

FC Emmen heeft zaterdagavond een zakelijke zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij FC Den Bosch genoten de Drenten halverwege al een 0-1 voorsprong, die in het tweede bedrijf nog verdubbeld werd: 0-2. Keziah Veendorp en Rui Mendes verzorgden de doelpuntenproductie. Met de overwinning komt nummer drie Emmen in punten weer op gelijke hoogte met nummer twee Excelsior (42), al moet laatstgenoemde nog in actie komen. De Bosschenaren bezetten de tiende positie.

Het duurde tot aan de tiende speelminuut voordat de eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door Den Bosch. Teun van Grunsven speelde vanaf eigen helft een lange bal in de richting van Stan Maas. De linksback kon de bal in de zestien controleren, maar hij schoot naast. Aan de overzijde viel de bal een kwartier later wél binnen. Nadat een voorzet van Mendes eerst rakelings voorlangs ging, kon de aanval worden vervolgd. Na een inzet van Jari Vlak nam Veendorp de bal met de borst aan en volleerde hij zijn ploeg vanaf circa twintig meter naar een 0-1 voorsprong.

In de 33ste minuut kwamen de bezoekers dicht bij de 0-2. Jasin-Amin Assehnoun zag zijn schot van afstand ternauwernood gepakt worden door doelman Wouter van der Steen, waarna Reda Kharchouch uit de rebound rakelings over schoot. Na een uur spelen dacht Emmen de 0-2 alsnog aan te tekenen. Na een aanval via Kharchouch en Peter van Ooijen was het Mendes die scoorde, maar de aanvaller maakte eerder in de aanval hands toen Van Ooijen de bal tegen hem aan schoot.

Emmen bleef nadrukkelijk op zoek gaan naar de bevrijdende tweede treffer. Mendes kwam in de 66ste minuut wederom dichtbij; ditmaal was het doelman Van der Steen die een doelpunt in de weg lag. Toch kreeg Mendes nog een doelpunt achter zijn naam. In de 86ste minuut leek invaller Kian Slor zelf te gaan schieten, maar in plaats daarvan legde hij de bal af op Mendes. Laatstgenoemde schoot met een stuit de eindstand op het scorebord: 0-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 20 13 6 1 23 45 2 Excelsior 20 13 3 4 22 42 3 FC Emmen 21 13 3 5 17 42 4 ADO Den Haag 20 14 2 4 24 38 5 Jong Ajax 20 11 4 5 13 37 6 De Graafschap 20 11 3 6 10 36 7 Roda JC Kerkrade 21 9 7 5 11 34 8 FC Eindhoven 21 9 5 7 6 32 9 NAC Breda 21 7 7 7 5 28 10 FC Den Bosch 21 8 2 11 -14 26 11 Jong PSV 20 6 5 9 -3 23 12 VVV-Venlo 20 7 2 11 -5 23 13 MVV Maastricht 21 7 2 12 -19 23 14 Jong AZ 20 6 4 10 -6 22 15 Jong FC Utrecht 20 6 4 10 -9 22 16 Telstar 20 4 8 8 -17 20 17 Helmond Sport 21 5 5 11 -13 20 18 TOP Oss 20 4 6 10 -10 18 19 Almere City FC 20 4 5 11 -10 17 20 FC Dordrecht 21 3 5 13 -25 14