Dortmund voltooit gigantische comeback en houdt titelstrijd levend

Zaterdag, 8 januari 2022 om 20:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:32

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond een miraculeuze comeback neergezet in de Bundesliga. De ploeg van Marco Rose leek tegen Eintracht Frankfurt op weg naar een nederlaag, maar wist een 2-0 achterstand in de absolute slotfase om te buigen in een overwinning: 2-3. Nummer twee Dortmund verkleint het gat naar Bayern München, dat zelf verloor van Borussia Mönchengladbach, naar zes punten.

Donyell Malen stond net als in de laatste wedstrijd voor de winterstop in de basis bij Dortmund. De voormalig PSV'er stond opgesteld aan de rechterkant van de aanval, met Erling Braut Haaland en Marco Reus in dezelfde linie. Dortmund zette Eintracht in het eerste kwartier flink onder druk, maar kwam vervolgens op achterstand bij een vrije trap tegen.

Die werd op aangeven van Filip Kostic door Rafael Borré ingetikt: 1-0. Dortmund-goalie Gregor Kobel zat er overigens nog aan en had wellicht meer kunnen uitrichten. Waar Dortmund vol op zoek ging naar de gelijkmaker, volgde negen minuten later een nieuwe domper. Uit de kluts viel de bal gelukkig voor de voeten van opnieuw Borré, die van dichtbij raak schoot: 2-0.

Dortmund slaagde er niet in om daar in de eerste helft wat aan te doen en kwam kort na rust zelf goed weg, toen Emre Can zich door de benen liet spelen door Jesper Lindström, die op het laatste moment afgestopt werd door Kobel. Ondanks dat het totaal niet liep bij Dortmund was er wel vrijwel constant druk op het doel van Frankfurt en twintig minuten voor tijd viel de aansluitingstreffer.

Haaland, die een frustrerende middag beleefde, stuurde Thorgan Hazard weg. De invaller nam de bal mee het strafschopgebied in en rondde beheerst af: 2-1. Er was nog voldoende tijd voor de bezoekers en drie minuten voor tijd volgde de gelijkmaker, toen Jude Bellingham binnenkopte uit een voorzet van Reus: 2-2. De comeback werd voltooid door Mahmoud Dahoud, die de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de hoek plaatste: 2-3.