Galatasaray lijdt pijnlijke thuisnederlaag; Basaksehir krijgt opmerkelijk rood

Zaterdag, 8 januari 2022 om 18:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:00

Galatasaray is zondag in de Turkse Süper Lig tegen een pijnlijke thuisnederlaag aangelopen. Giresunspor had aan een treffer van Shapi Suleymanov genoeg: 0-1. Eeder op de dag speelden Alanyaspor - Istanbul Basaksehir met 1-1 gelijk. Beide ploegen eindigden het duel met tien man, vooral de rode kaart voor Ömer Ali Sahiner na rust was bijzonder.

Galatasaray - Giresunspor 0-1

Bij Cim Bom had trainer Fatih Terim een basisplaats ingeruimd voor Ryan Babel, terwijl Joey Pelupessy bij de bezoekers ook vanaf het eerste fluitsignaal mocht beginnen. De ban werd na ruim tien minuten gebroken door Giresunspor, toen Suleymanov via de binnenkant van de paal doel trof. Na rust ging Galatasaray op jacht naar de gelijkmaker. Eerst vond Alexandru Cicaldau via een verdediger het zijnet en vervolgens was ook Olimpiu Morutan uit kansrijke positie dicht bij de 1-1.

Alanyaspor - Istanbul Basaksehir 1-1

De thuisploeg, waar Leroy Fer op de bank begon, kwam met een kwartier op de klok op voorsprong. Khouma Babacar werd na een aanval over vele schijven door Efecan Karaca bediend met een voorzet op maat. De spits kon geheel vrijstaand van dichtbij de openingstreffer tegen de touwen koppen: 1-0. Sahiner eiste vervolgens namens Istanbul Basaksehir een merkwaardige hoofdrol voor zichzelf op. De middenvelder scoorde en kreeg vervolgens een gele kaart, nadat hij het thuispubliek sommeerde dat ze stil moesten zijn door zijn vinger op zijn mond te houden.

Na tussenkomst van de VAR stuurde scheidsrechter Mustafa Kursad Filiz Sahiner van het veld met zijn tweede gele kaart, omdat hij in aanloop naar het afgekeurde doelpunt een overtreding had gemaakt op Efecan. Met tien kwamen de bezoekers vlak voor rust echter alsnog op gelijke hoogte, toen Júnior Caiçara een afgeslagen hoekschop hard binnenschoot: 1-1. Grote kansen bleven in het tweede bedrijf uit. Alanyaspor eindigde het duel uiteindelijk ook met tien man, nadat Umut Günes een directe rode kaart kreeg voor een harde overtreding van achteren op Deniz Türüc.