Klopp laat oog vallen op Nederlander met afkoopclausule van 75 miljoen

Zaterdag, 8 januari 2022 om 18:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:21

Jürgen Klopp is bij de zoektocht naar een vervanger voor Sadio Mané uitgekomen bij Arnaut Danjuma, verzekert The Athletic. Liverpool kan door de Afrika Cup de komende weken niet beschikken over de Senegalese aanvaller, wat de geruchten over een terugkeer van Danjuma naar Engeland hebben versterkt. Ook heeft Mané zijn contract nog altijd niet verlengd. Danjuma beschikt bij Villarreal naar verluidt over een ontsnappingsclausule die het mogelijk moet maken om hem voor 75 miljoen euro los te weken.

Danjuma maakte afgelopen zomer pas de overstap van Bournemouth naar Villarreal, maar zou volgens de laatste geruchten nu alweer terug kunnen keren naar Engeland. Zijn uitstekende vorm heeft ervoor gezorgd dat hij op de radar is verschenen bij Liverpool. De international van het Nederlands elftal verhuisde deze zomer voor 25 miljoen euro naar Spanje, nadat hij in het Championship 17 keer scoorde en 7 assists gaf in 35 optredens. bij Villarreal, waar hij zowel als linksbuiten als centrumspits fungeert, wist hij dit seizoen al 9 keer te scoren in 18 wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

David Ornstein van The Athletic onthult dat Danjuma zich door zijn sterke eerste seizoenshelft in de kijker heeft gespeeld bij Liverpool. De journalist meldt dat de aanvaller een ontsnappingsclausule in zijn contract heeft staan van 62,6 miljoen pond, omgerekend 75 miljoen euro. Liverpool is er tot op heden nog niet in geslaagd om de contracten van Mohamed Salah, Roberto Firmino en Salah te verlengen. Het aanvallende trio ligt nu nog tot medio 2023 vast op Anfield. De ontsnappingsclausule is zeer waarschijnlijk te hoog voor Liverpool, al komt het in Spanje vaker voor dat spelers voor minder vertrekken, daar de ontsnappingsclausule dient ter bescherming van de transferwaarde.

Het valt dus te bezien of Liverpool deze transferwindow al een poging gaat wagen om Danjuma los te weken. Naast Mané missen the Reds ook Mohamed Salah, die met Egypte actief zal zijn op de Afrika Cup. Danjuma heeft bij Villarreal nog een contract tot medio 2026. The Athletic houdt er rekening mee dat Liverpool aanstuurt op een bedrag van rond de vijftig miljoen euro. De naam van Danjuma werd afgelopen zomer ook al in verband gebracht met Liverpool, maar toen werd de interesse nooit concreet. De Nederlander besloot zijn carrière daarop te vervolgen bij Villarreal, waar hij weer in beeld kwam bij het Nederlands elftal en onder Louis van Gaal zijn rentree maakte.