Ajax vist achter het net bij middenvelder met ‘goed overzicht en sterke passing’

Zaterdag, 8 januari 2022 om 19:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:45

Patrick Berg verkoos begin januari een transfer naar RC Lens boven Ajax en Celtic, zo onthult de Noorse middenvelder in de Schotse pers. Berg verkaste tijdens de winterse transferwindow voor 4,5 miljoen euro van FK Bodö/Glimt naar de Franse middenmoter. Berg stond ook in de belangstelling van sc Heerenveen en FC Groningen. De Friese club zag in hem de ideale opvolger van Joey Veerman.

“Celtic en Ajax waren beide geïnteresseerd in mij”, zegt Berg in gesprek met de Daily Record. “Ik had een goed seizoen met mijn club waarmee ik kampioen werd en ik werd ook verkozen tot speler van het jaar. Maar ik voelde dat Lens de beste optie voor mij was. Toen ik hoorde dat zij geïnteresseerd waren, had ik snel de keuze gemaakt dat ik naar die club wilde. Ik had het gevoel dat ik klaar was voor een nieuwe stap en ik geloofde dat het Franse voetbal mij goed zou liggen.”

Voor Berg voelt Lens als ‘de perfecte keuze’. “Ik hoop dat ik bij kan dragen aan de successen van de ploeg en dat we ons kunnen verbeteren als club. Er zijn goede talentvolle spelers, waardoor ik denk dat de club een mooie toekomst tegemoet gaat.” De 24-jarige middenvelder, negenvoudig international voor Noorwegen, stond ook in de belangstelling van sc Heerenveen en FC Groningen, maar vertrekt nu dus naar de Ligue 1. De Nederlandse doelman Joshua Smits, die met Berg samenspeelde bij Bodö/Glimt en nog altijd uitkomt voor de Noorse club, zei recent in in een groot interview met Voetbalzone nog dat hij Berg graag in de Eredivisie had zien spelen.

“Wij gaan hem enorm missen, dat was echt de motor op het middenveld”, zei Smits. “Hij heeft enorm goed inzicht. Dat is nu echt een speler die in de Eredivisie goed uit de voeten zou kunnen. Goed overzicht, sterke passing, weet waar hij moet lopen, prima positionering, kan een bal afpakken en weet hoe hij moet jagen. Hij is net even de schakel tussen de verdediging en de aanval waardoor we konden blijven voetballen in plaats van de bal naar voren te rossen. Dus die gaan we enorm missen. Er zitten wel een aantal jonge jongens achter, dus het is aan hen om nu op te staan.”