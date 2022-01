Luuk de Jong behoudt vertrouwen van Xavi; Memphis Depay op de bank

Zaterdag, 8 januari 2022 om 17:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:42

Xavi heeft de opstelling bekendgemaakt van Barcelona voor het uitduel bij Granada. De trainer houdt ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd tegen Real Mallorca (0-1 winst) vertrouwen in Luuk de Jong als centrumspits. Memphis Depay en Sergiño Dest zitten voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie en beginnen op de bank. De wedstrijd begint om 18.30 uur.

Waar Xavi midweeks in de beker tegen Linares (1-2 zege) nog koos voor drie centrumverdedigers, opteert de oefenmeester zaterdag weer voor een klassieke 4-3-3. Dani Alves maakte in de Copa del Rey al zijn rentree voor Barça en begint nu voor het eerst ook weer in LaLiga. Frenkie de Jong liep tegen Linares een spierblessure op en is voorlopig uitgeschakeld.

Depay miste zes wedstrijden door een spierblessure, die hij op 8 december opliep tegen Bayern München (3-0 nederlaag). De spits lijkt rustig te worden gebracht en zal naar alle waarschijnlijkheid invallen. Dest moest vier duels aan zich voorbij laten gaan door een coronabesmetting en zit eveneens op de reservebank. Ferran Torres is nog altijd niet ingeschreven in LaLiga en mag daarom niet spelen.

Marc-André ter Stegen kreeg midweeks rust en neemt zijn plek onder de lat weer in. Gerard Piqué, die vrijdag zijn jaarsalaris onthulde in reactie op ontstane commotie in de Catalaanse pers, vormt een centraal verdedigingsduo met Eric García. Jordi Alba is de vaste linksback, terwijl Sergio Busquets op zes terugkeert van een schorsing. De jongelingen Gavi en Nico González moeten op het middenveld voor de aanvallende impulsen zorgen.

Ook afgelopen week was er weer veel te doen om Ousmane Dembélé, die zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd heeft. Xavi geeft de Fransman desalniettemin het vertrouwen aan de rechterkant van de aanval. Ferran Jutglà staat op links, waar komende woensdag in de Supercopa tegen Real Madrid waarschijnlijk Ansu Fati zal staan. De jongeling zal voor die wedstrijd in ieder geval terugkeren bij de selectie, zo gaf Xavi vrijdag aan.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, García, Alba; Gavi, Busquets, Nico; Dembélé, L. de Jong, Jutglà