Positief geteste Flekken ziet vervanger blunderen bij puntenverlies Freiburg

Zaterdag, 8 januari 2022 om 17:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:43

SC Freiburg heeft zaterdagmiddag dure punten verspeeld in de Bundesliga. De ploeg van trainer Christian Streich, die het moesten doen zonder de positief geteste Mark Flekken, kwam in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen Arminia Bielefeld. Reservedoelman Benjamin Uphoff ging bij de tweede tegentreffer opzichtig in de fout en werkte de bal ongelukkig over de eigen doellijn. Freiburg verspeelt door de puntendeling de derde plek aan TSG Hoffenheim, dat met 3-1 won van FC Augsburg.

SC Freiburg - Arminia Bielefeld 2-2

Op bezoek bij Arminia Bielefeld leek er geen vuiltje aan de lucht voor Freiburg. De nummer drie van de Bundesliga, dat aantrad zonder de positief geteste Flekken, kwam na zes minuten spelen op voorsprong via Janik Haberer. De score werd na rust verdubbeld door Jeong Woo-yeong. Bielefeld richtte zich vervolgens op en kwam na een uur spelen terug in de wedstrijd, toen Masaya Okugawa met een ogenschijnlijk houdbaar schot doelman Uphoff klopte. De reservegoalie moest tot overmaat van ramp in de absolute slotfase nogmaals vissen, toen hij een voorzet van Bryan Lasme ongelukkig over zijn eigen doellijn werkte. Het was voor het eerst dit seizoen dat Flekken niet tussen de palen stond bij de revelatie van de Bundesliga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

RB Leipzig - 1. FC Mainz 05 4-1

Leipzig kende in eigen huis geen enkele moeite met Mainz en keek door een rake strafschop van André Silva bij rust tegen een 1-0 voorsprong aan. Bovendien werd Alexander Hack bij het bewuste moment met rood van het veld gestuurd na een handsbal op de doellijn. Na rust werd de rode loper uitgelegd. Amper op gang in het tweede bedrijf verdubbelde Dominik Szoboszlai de score namens de thuisploeg. De middenvelder vond met de buitenkant van de reechtervoet de linkerbovenhoek op aangeven van Christopher Nkunku.

Mainz deed via Jae-sung Lee (schot via de onderkant van de lat) nog wel iets terug na een klein uur spelen, maar moest toezien hoe de ploeg van Domenico Tedesco het duel een minuut later alsnog in het slot gooide. Dit keer werd Nkunku vrij voor doelman Robin Zentner gezet door Szoboszlai, waarna de aanvaller fraai afrondde met een diagonale stift. Het slotakkoord kwam twee minuten later van de voet van Silva, die voor zijn tweede van de middag tekende. De spits profiteerde optimaal van een goede individuele actie van Nkunku en plaatste het leer in de rechterbovenhoek.

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 2-2

Bayer Leverkusen beleeft niet de beste periode van het seizoen en bleef de laatste vier officiële duels zonder zege. Ook tegen Union Berlin wist de ploeg van trainer Gerardo Seoane geen vuist te maken. Patrik Schick bracht de thuisploeg na ruim een half uur spelen nog wel op voorsprong uit een rebound, maar zag hoe de bezoekers het heft vervolgens overnamen. Grischa Prömel tilde de stand nog voor rust op gelijke hoogte uit een hoekschop, waarna diezelfde Prömel Union vijf minuten na rust op voorsprong zette. Ditmaal stond de middenvelder op de juiste plek na een mislukt schot van Max Kruse. Jonathan Tah bezorgde Leverkusen vijf minuten voor tijd alsnog een punt met een rake kopbal van dichtbij: 2-2.

Greuther Furth - VfB Stuttgart 0-0

Beide ploegen slaagden er in de openingsfase niet in om uitgespeelde mogelijkheden te creëren. Halverwege de eerste helft kreeg de thuisploeg, waar Nick Viergever in de basis begon en Jetro Willems op de bank, wel de uitgelezen kans om de score te openen. Een kopbal van Branimir Hrgota werd echter knap gered door doelman Florian Müller. Het duel tussen Greuther Furth en VfB Stuttgart was een ware degradatiekraker. De strijd werd grotendeels op het middenveld uitgevochten. De trainers Stefan Leitl en Pellegrino Matarazzo moesten het na negentig minuten doen met een puntendeling, hetgeen ze beiden eigenlijk niet veel mee opschieten.

TSG Hoffenheim - FC Augsburg 3-1

Een droomstart voor de thuisploeg leek in de maak, maar een treffer van Munas Dabbur binnen de minuut werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens hands. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak voor Augsburg, toen Michael Gregoritsch een hoekschop ongedekt mocht binnenkoppen: 0-1. Hoffenheim stelde echter via Ihlas Bebou nog voor rust orde op zaken. Eerst wist de aanvaller een afgemeten voorzet van David Raum op waarde te schatten en vlak voor het verstrijken van de eerste helft hoefde hij alleen nog maar zijn voet tegen de bal te zetten na een strakke pass van Kevin Akpoguma: 2-1. In de blessuretijd van de tweede helft werd de wedstrijd in het slot gegooid door Raum: 3-1.