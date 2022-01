‘Malaise bij Juventus uit zich in conflict tussen De Ligt en Rabiot’

Zaterdag, 8 januari 2022 om 16:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:55

Massimiliano Allegri heeft zijn handen vol aan de huidige situatie bij Juventus. De Italiaanse oefenmeester slaagt er maar niet in om zijn ploeg aan het draaien te krijgen en leed midweeks duur puntenverlies tegen Napoli (1-1). De wisselende prestaties van Juventus zou er onder meer toe hebben geleid dat er spanningen zijn in de kleedkamer. Dit zou tevens op het veld te zien zijn geweest in de wedstrijd tegen Napoli, toen Matthijs de Ligt het aan de stok kreeg met Adrien Rabiot en ook Federico Chiesa en Juan Cuadrado een woordenwisseling hadden.

Volgens de Daily Mail 'dreigt het kruitvat van Juventus op het meest delicate moment van het seizoen te exploderen.' De huidige nummer vijf van de Serie A wist ook tegen Napoli geen vuist te maken. De camera's van DAZN, de uitzendgemachtigde streamingdienst van de Italiaanse competitie, toonden verschillende onderlinge ruzies tussen spelers van Juventus. Zowel Chiesa als De Ligt wisselden woorden met Rabiot, zo werd duidelijk uit de beelden. De middenvelder wordt ervan beschuldigd veelvuldig uit zijn positie te lopen.

Allegri prees de competitieve geest van zijn spelers juist na afloop van het duel. "Het is goed dat de spelers elkaar op scherp proberen te zetten", zei de Italiaanse coach in een poging de spanningen binnen de selectie in te dammen. Het is niet gebruikelijk dat de spanningen oplopen bij Juventus. De laatste jaren wist de club elk minuscuul conflict weg te houden van de media. Momenteel heerst er echter een sportieve malaise binnen de ploeg waarmee het risico wordt gelopen dat de relaties in gevaar komen, zo luidt het oordeel.

De Daily Mail spreekt van een 'splitsing in de kleedkamer', waarbij een aantal 'ongeïnteresseerden' niet doordrongen lijkt van de ernst van de situatie. "Dat gebrek aan vastberadenheid manifesteert zich in de vorm van weinig agressie op het middenveld van Juventus." De huidige vormcrisis van Rabiot zou ten grondslag liggen aan de sportieve malaise van Juve. Ook Cuadrado wordt omschreven als 'karakterprobleem'. De rechtervleugelverdediger kreeg het aan de stok met Chiesa. Tijdens de persconferentie ging het echter vooral over De Ligt, die Rabiot met duidelijke armgebaren op zijn plek zette.