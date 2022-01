‘Ik denk dat de deur voor Christian Eriksen altijd openstaat’

Tottenham Hotspur-manager Antonio Conte heeft laten weten dat hij het voornemen van Christian Eriksen om terug te keren op het hoogste niveau steunt. De Deense middenvelder speelde onder Conte bij Internazionale en is in afwachting van een nieuwe werkgever, nadat zijn contract bij i Nerazzurri onlangs met onmiddellijke ingang werd ontbonden vanwege een aangebrachte defibrillator. "Voor Christian Eriksen staat de deur altijd open", aldus de Italiaanse oefenmeester.

Eriksen kreeg afgelopen zomer een hartstilstand tijdens het EK-duel met Finland (0-1 verlies). Tijdens zijn maandenlange revalidatie werd er een defibrillator aangebracht. In de Serie A is het echter verboden om hiermee te spelen, waardoor Inter het contract van de Deense middenvelder vorige maand verscheurde. Eriksen dook vervolgens op de Zwitserse derdeklasser FC Chiasso om zijn conditie op peil te houden. “Ik heb Christian onlangs niet gesproken. Het was wel fijn om hem op een veld te zien en te zien dat hij tegen een bal trapt”, zei Conte op de persconferentie in aanloop naar het FA Cup-duel met Morecambe.

“We hebben het over een hele belangrijke speler, maar vooral een geweldig persoon, en wat er afgelopen zomer is gebeurd was niet goed voor de mensen waarmee hij werkt en de mensen die hem kennen”, vervolgde Conte. “Ik was bang op dat moment, om hem nu weer te zien voetballen is geweldig nieuws. Ik denk dat de deur voor Christian Eriksen altijd openstaat”, doelde de Italiaanse manager op een mogelijke hereniging en terugkeer bij Tottenham.

Eriksen heeft een duidelijk doel voor zichzelf gesteld. “Ik wil op het WK in Qatar spelen”, zei de 109-voudig international van Denemarken eerder deze week in een interview bij DR1. “Ik wil voetballen. Het is een doel, een droom. We moeten natuurlijk afwachten of ik opgeroepen word. Maar het is mijn droom om terug te keren. Ik weet zeker dat het kan, want ik voel me niet anders. Fysiek ben ik in topvorm. Tot aan het WK wil ik voetballen en bewijzen dat ik op hetzelfde niveau zit als voorheen.”