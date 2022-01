Vitesse richt pijlen op Oostenrijkse spits

Bayern München heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemer van Boubacar Kamara. De verdediger annex middenvelder van Olympique Marseille beschikt over een aflopend contract en kan ook rekenen op interesse van Barcelona en Chelsea. (Fussball Transfers)

Atlético Madrid overweegt om Cédric Soares tot het einde van het seizoen te huren. De rechtsback van Arsenal kwam in de eerste seizoenshelft onder Mikel Arteta niet verder dan vier Premier League-duels. (Sky Sports)

De Arnhemmers zijn op zoek naar offensieve versterkingen en zien in de spits van Lorient, die op huurbasis mag vertrekken, een geschikte kandidaat.

MVV Maastricht gaat opnieuw zakendoen met Standard Luik. Middenvelder Fostave Mabani wordt gezien als potentiële kandidaat om het seizoen in Limburg op huurbasis af te maken. (De Limburger)