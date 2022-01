Feyenoord dankzij Kökçü voorbij PEC Zwolle in besloten oefenduel

Zaterdag, 8 januari 2022 om 13:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:53

Feyenoord heeft zaterdagmiddag een besloten oefenduel weten te winnen van PEC Zwolle. De ploeg van trainer Arne Slot was op Varkenoord met 3-1 te sterk. Orkun Kökçü nam twee treffers voor zijn rekening, de derde Rotterdamse treffer kwam op naam van Delano Ladan. Namens de bezoekers deed Yuta Nakayama iets terug uit een vrije trap.

Feyenoord zou oorspronkelijk in Marbella oefenen tegen Club Brugge, maar het treffen met de Belgische opponent werd geannuleerd door de oplopende coronabesmettingen. De club achtte het niet verantwoord om voor een training en een wedstrijd af te reizen naar Zuid-Spanje. In plaats daarvan werkte de huidige nummer drie van de Eredivisie een besloten oefenduel af met PEC Zwolle. De hekkensluiter zou oorspronkelijk oefenen tegen Hannover 96, maar besloot zich in eigen land voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

De score op Varkenoord werd halverwege de eerste helft geopend door Kökçü. Zwolle kwam vijf minuten voor rust nog wel langszij uit een vrije trap van Nakayama, maar moest op slag van rust een tweede tegentreffer incasseren van Kökçü. De eindstand werd bepaald door Ladan, die een kwartier voor tijd de 3-1 op het bord zette. Bij PEC maakte Sai van Wermeskerken zijn rentree. De verdediger raakte in februari zwaar geblesseerd aan zijn knie en lag bijna een jaar uit de roulatie.