Flinke domper voor PSG in aanloop naar duel met Peter Bosz

Zaterdag, 8 januari 2022 om 13:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:35

Paris Saint-Germain moet het zondag in de uitwedstrijd tegen Olympique Lyon stellen zonder Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler is herstellende van een coronabesmetting en is niet fit genoeg bevonden om in actie te komen tegen de ploeg van Peter Bosz. Messi bracht de feestdagen door in Argentinië, waar hij besmet raakte met het coronavirus. Inmiddels is hij teruggekeerd naar Parijs en heeft hij zich weer bij de selectie gevoegd.

Drie dagen nadat Paris Saint-Germain het nieuws over de positieve testuitslag van Messi naar buiten bracht, maakte de club bekend dat de aanvaller negatief testte. Zodoende keerde Messi terug naar Parijs om de training te hervatten. Messi gaf rond de jaarwisseling in Rosario een groot privéfeest ter afsluiting van het kalenderjaar. Beelden van dat feest werden naar buiten gebracht door de band Los Palmeras, die optrad op de feestlocatie. Met name Argentijnse media deelden massaal de video’s die geüpload werden door bandleden. Mogelijkerwijs liep Messi het virus op die gelegenheid op, maar daar is geen duidelijkheid over.

Messi moest het bekerduel van maandag tegen Vannes (0-4 winst) al aan zich voorbij laten gaan en mist nu ook het treffen met Lyon. De aanvaller hervatte donderdag de groepstraining, maar is niet voldoende hersteld van zijn besmetting. PSG meldt dat Messi de komende dagen verder aan zijn herstel werkt. Mauricio Pochettino kan tegen Lyon bovendien geen beroep doen op Ángel Di María, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa en Gianluigi Donnarumma. Het vijftal zit in quarantaine.

Ook Neymar is nog altijd niet van de partij bij PSG. De Braziliaan is herstellende van een enkelblessure die hij opliep in de uitwedstrijd tegen Saint-Étienne. De aanvaller verliet het duel eind november per brancard. PSG hoopt dat Neymar de groepstraining over drie weken kan hervatten. De Franse grootmacht gaat soeverein aan kop in de Ligue 1 met tien punten voorsprong op achtervolger Olympique Marseille. Bosz heeft het een stuk lastiger. De Nederlander bezet een teleurstellende dertiende plek met 24 punten uit 18 duels.