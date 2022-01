BILD: Deyovaisio Zeefuik staat voor mooie transfer naar Engeland

Zaterdag, 8 januari 2022 om 09:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:48

Deyovaisio Zeefuik vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Blackburn Rovers. BILD en enkele media in Engeland maken melding van een aanstaande overgang van de rechtsback van Hertha BSC naar de huidige nummer twee van de Championship. Het gaat om een huur voor de rest van het seizoen, met een eventuele optie tot koop.

Zeefuik, 23 jaar, maakte in de zomer van 2020 voor een bedrag van circa vier miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Hertha BSC. Zijn optredens in het shirt van de Berlijnse club, 34, waren, volgens BILD, ‘wisselvallig’. Blackburn Rovers neemt het komende half jaar het salaris van de Nederlander over en kan aan het eind van het seizoen een optie tot koop van naar verluidt 3,5 miljoen euro lichten.

Zeefuik verscheen dit seizoen slechts zeven keer aan het startsignaal in alle competities. Ook het vertrek van Pal Dardai in november zorgde niet voor een ommekeer. Interim-coach Tayfun Korkut stelde het jeugdexponent van Ajax slechts een keer in de basis op. Technisch directeur Fredi Bobic stond dan ook open voor een interessant voorstel.

Bij Blackburn Rovers staat momenteel al een Nederlander onder contract: de van Brighton & Hove Albion gehuurde Jan Paul van Hecke. Het team van Tony Mowbray is een van de kandidaten om dit seizoen (directe) promotie naar de Premier League te bewerkstelligen. De achterstand op koploper Bournemouth bedraagt slechts drie punten.