Fredrik Aursnes onhult 'grote factor’ om contract bij Feyenoord te tekenen

Zaterdag, 8 januari 2022 om 07:32

Fredrik Aursnes heeft razendsnel zijn stempel gedrukt op ‘het nieuwe’ Feyenoord. De middenvelder weet haast zeker dat niemand hem kende toen de club uit Rotterdam vorig jaar zomer zaken deed met zijn voormalig werkgever Molde FK. “Ik verwacht van niemand hier dat ze de Noorse competitie op de voet volgen, al is die in mijn ogen wel een beetje onderschat”, vertelt Aursnes zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Na zijn eerste half jaar in De Kuip staat de teller van Aursnes op 25 duels in alle competities. Arne Slot zag al snel in dat de middenvelder te goed was voor de reservebank. Mede met dank aan de Noor oogt Feyenoord nu stabieler dan voorheen. “Toen ik net bij Feyenoord was, zag ik vanaf de bank dat er echt een goed team stond”, zegt Aursnes. “Ik realiseerde me dat ik niet zomaar meteen een basisplaats zou hebben. Toch ben ik in het elftal gekomen. Ik had een voordeel. Molde, de club waar ik speelde voor Feyenoord, speelt op dezelfde manier als wij nu. Druk zetten, afjagen, veel doelpunten maken. Het voelde vertrouwd.”

Slot won informatie in bij landgenoten Jonas Svensson en Fredrik Midtsjø over hun ervaringen met Slot bij AZ. “Ze gaven heel hoog over hem op. Datzelfde beeld schetste Marcus Pedersen, die al een paar weken in Rotterdam zat", verzekert de Noors international. "Dat Slot de trainer is, was een grote factor in mijn besluit om te tekenen. En we hebben een goed elftal. Het schijnt dat we aanvallender voetballen dan de club gewend was, maar dat heb ik alleen maar van horen zeggen.”

Enkele andere clubs in de Eredivisie hadden ook interesse in Aursnes, maar het was Feyenoord dat de strijd om zijn handtekening won. “Dat wist ik zelf niet, dat ik ook werd gevolgd door andere clubs in de Eredivisie”, zegt Aursnes. “Ik wilde na vijf jaar bij Molde graag naar het buitenland. Ik sprak alleen met Werder Bremen, maar daarna verloor die club negen keer op een rij en degradeerde uiteindelijk.”

Feyenoord werd deze maand in de strijd om Joey Veerman afgetroefd door PSV. Het nieuws ging langs Aursnes heen. “Ik lees geen Nederlandse kranten”, bekent de Noor. “Het is mij ontgaan. De club heeft vast een plan en als daar een extra middenvelder bij hoort, dan is dat prima. Zelf sta ik op vier gele kaarten, de volgende betekent een schorsing. En Guus Til is geschorst in de Conference League. Je hebt een brede selectie nodig.”