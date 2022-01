Bryan Linssen: ‘Die eigenschap van Max Verstappen herken ik bij mezelf’

Zaterdag, 8 januari 2022 om 07:04 • Laatste update: 07:33

Bryan Linssen had in de zomer van 2020, toen hij een contract voor drie seizoenen met Feyenoord ondertekende, nooit kunnen bedenken dat hij anderhalf jaar later een serieuze kandidaat zou zijn voor de topscorerstitel in de Eredivisie. De aanvaller kende na het zetten van zijn handtekening ook nog eens een moeizame start in De Kuip. “Als je verhalen hoort dat je zelfs in een lege Kuip bent bevangen door Kuipvrees dan ga je denken… Als je bijvoorbeeld alleen op de keeper afloopt. Van oei, als dit maar goed gaat. Het zal toch niet, het zal toch wel, en weer miste ik dan een kans”, vertelt Linssen zaterdag in gesprek met De Telegraaf.

Linssen erkent dat hij destijds wel eens doorzappte als er een voetbalpraatprogramma op de televisie was. Nu blijft hij iets sneller, iets vaker en iets langer hangen. De teller staat immers op elf treffers in de Eredivisie en dat is er maar een minder dan Sébastien Haller van Ajax. “Soms doe ik nu maar wat en valt de bal goed. Geef ik tegen Fortuna Sittard een hakbal en rolt de bal er bij de tweede paal in. Puur instinct, het komt in je op, je denkt niet na en hup een doelpunt.” Toen het minder ging, kon hij de kritische houding van de buitenwacht snel aan de kant leggen. “Anders zou ik er niet bovenop zijn gekomen zoals ik er bovenop ben gekomen bij Feyenoord”, verzekert de aanvaller.

Linssen komt uitt het Limburgse plaatsje Neeritter, op een steenworp afstand van België. “Daar raken mensen niet zo snel van de kook. Niet als het goed gaat, maar evenmin als het wat minder loopt. Max Verstappen is tien minuten bij ons vandaan, net over de grens in België, opgegroeid. Z’n moeder doet in dezelfde supermarkt haar boodschappen als de mijne. Hij heeft iets van: ’schijt aan wat ze zeggen’. Positief of negatief, hij legt het naast zich neer. Die eigenschap herken ik bij mezelf ook. Steady blijven, onverstoorbaar je ding doen. Na twee doelpunten tegen Fortuna Sittard ben je de beste en na Ajax kan je er niets van. Niets van aantrekken, allebei niet waar.”

Teamsucces staat bovenaan bij Linssen, maar de strijd om de topscorerstitel is wel gaan leven bij de aanvaller. “Ik kan niet anders zeggen dan dat Haller een goede spits is. Hij heeft de meeste goals gemaakt in de Eredivisie en is topscorer in de groepsfase van de Champions League”, somt de Feyenoorder op. “Heeft er gewoon even tien ingeprikt. Misschien had hij er meer moeten maken in de Eredivisie, maar dat geldt voor mij net zo goed. Als spits mis je nu eenmaal ook kansen.”

Hoewel Feyenoord de eerste seizoenshelft in mineur afsloot met puntenverlies tegen FC Groningen en Ajax én eliminatie in de TOTO KNVB Beker tegen FC Twente, spreekt Linssen toch van ‘een goed half jaar’. “In dit Feyenoord zit leven, energie en de instelling van: samen gaan we de tegenstander afmaken en opvreten. Fysiek staan we er ook goed op na 31 duels in vijf maanden. De tweede seizoenshelft spelen we minder wedstrijden, maar met de strijd om de landstitel en ons avontuur in de Conference League komt er wel meer spanning en druk op te staan. We willen meedoen om de prijzen, hebben de kwaliteiten daarvoor en zijn hongerig.”