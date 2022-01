‘John de Jong wil hem naar PSV halen, maar Schmidt ziet het niet zitten’

Vrijdag, 7 januari 2022

John de Jong zou Riechedly Bazoer graag naar PSV halen, zo stelt Valentijn Driessen. De technisch manager van de Eindhovenaren sprak ook met de entourage van de 25-jarige Vitessenaar, maar PSV besloot uiteindelijk om Joey Veerman weg te halen bij sc Heerenveen. Volgens Driessen heeft dat alles te maken met Roger Schmidt, die het niet ziet zitten in Bazoer.

Begin januari moest PSV plots op zoek naar een vervanger van Davy Pröpper, die zijn carrière beëindigde. "PSV heeft gesproken, ook met de begeleider van Bazoer, dat is zijn broer", zegt Jeroen Kapteijns in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dat was een oriënterend gesprek meer met het oog op komende zomer. Dat is op zich opvallend, want voor de rol die ze nu zochten, een speler die de taak van Ibrahim Sangaré kan overnemen wanneer die op de Afrika Cup is, zou Bazoer daar wellicht nog veel beter passen. Die heeft laten zien ook heel goed controlerend te kunnen spelen. Veerman is voetballend natuurlijk geweldig, maar is ook een beetje een flegmatieke jongen, ook iemand die zijn man weleens laat lopen. En de organisatie bij PSV was dit seizoen al niet zo goed, heel veel tegengoals. Dus het is wel curieus dat Bazoer daarvoor al niet meteen in beeld is gekomen."

PSV heeft nog altijd interesse, maar zal waarschijnlijk ook in de zomer niet toeslaan, weet Driessen. "John de Jong zou Bazoer er morgen bij willen halen, zeker omdat hij niet te veel kost", aldus de journalist. "Aan het eind van het seizoen is hij zelfs helemaal gratis, dus hij zou daarvoor groen licht geven. Alleen Schmidt ziet het veel minder zitten. En John de Jong ziet ook wel dat Bazoer een bepaald imago heeft, wat hij nu wel van zich af aan het schudden is. Maar het is wel een jongen die het wel even laat weten als hem iets niet bevalt. En daar is Schmidt niet echt van gediend."

Kapteijns zegt dat er bij Vitesse weinig aan te merken is op de houding van Bazoer. "Thomas Letsch is wel heel erg te spreken over de manier waarop hij de teleurstelling afgelopen zomer heeft verwerkt. Bazoer kon na een goed seizoen naar Olympique Marseille, maar uiteindelijk is dat niet rond gekomen. Hoe Bazoer zich daarin heeft opgesteld, in vergelijking met ploeggenoot Oussama Tannane, daar is veel tevredenheid over." Driessen denkt dat Bazoer beter past bij Letsch dan bij Schmdit. "Letsch is wel een communicator pur sang, en Schmidt is een veel minder goede communicator."