‘Hij heeft glashard gelogen en Ajax voelt zich terecht in de zak gescheten’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 22:53 • Jeroen van Poppel

Valentijn Driessen haalt in de podcast Kick-off van De Telegraaf hard uit naar André Onana. De journalist wijst erop dat de 25-jarige doelman van Ajax glashard heeft gelogen door zijn akkoord met Internazionale lange tijd te ontkennen. Begin januari werd Onana in Milaan gespot om een medische keuring te ondergaan, waardoor niemand meer twijfelt aan de overgang van de Kameroener naar Italië.

"Hij verklaarde overal, ook bij ons in de krant, dat het grote onzin is en dat hij met niemand gesproken heeft", memoreert Driessen. "Dat vond ik gewoon een heel slecht toneelstuk. En je weet dat het gebeurt hoor, want ze hebben schijt aan journalisten, kranten en ook aan hun eigen club... en op 3 januari tekent hij een vijfjarig contract, omdat hij per 1 januari officieel mag praten met clubs. Dan voel je je wel in je zak gescheten." Volgens Fabrizio Romano sloot Onana al in de zomer een mondelinge overeenkomst met Inter, waarmee de transferregels van de FIFA in principe werden overtreden: een club mag zonder toestemming van de werkgever niet eerder dan zes maanden voor het einde van een contract spreken met een speler over een overgang.

Mike Verweij bevestigt dat Onana 'een toneelstukje' opvoerde. "Hij heeft natuurlijk gedaan alsof hij nog niet rond was met Internazionale, want zijn zaakwaarnemer wist natuurlijk precies wat waar te halen was en waar hij zou kunnen tekenen", zegt Verweij, die ook kritisch is op het handelen van Ajax de afgelopen jaren. "Onana krijgt natuurlijk ontzettend veel over zich heen, ook van de fans, maar na het succesvolle seizoen in de Champions League in 2019 heeft Onana zelf aangeboden om, nadat hij net zijn contract had verlengd, nogmaals te praten over een contractverlenging langer dan 2022. Toen hebben Marc Overmars en Edwin van der Sar gezegd: 'Nee dat hoeft niet, want dan moet er geld bij, en de tijd is nu gekomen voor een volgende stap.'"

Toen Onana begin 2021 werd geschorst vanwege dopinggebruik, opende Ajax alsnog de onderhandelingen over een nieuw contract. "Toen is er door Ajax een eerste bod gedaan dat de helft van zijn salaris was", zegt Verweij opmerkelijk genoeg. "Daarmee is Onana niet akkoord gegaan. Vervolgens waren ze bijna rond, maar heeft Ajax er de stekker uitgetrokken. Waarom weet hij nu nog steeds niet. Ajax roept dat hij veel te veel heeft gevraagd, maar zij hebben in eerste instantie de helft van zijn salaris geboden. Dus Ajax moet zichzelf ook wel wat verwijten." Driessen vindt het verhaal van Onana echter ongeloofwaardig: "Dit zegt een jongen die vervolgens glashard liegt over Inter. Dus hoeveel is zijn woord nog waard?", vraagt hij zich af.